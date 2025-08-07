Habertürk
        Trump'tan çip ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi planı

        Trump'tan çip ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi planı

        ABD Başkanı Donald Trump, ithal çip ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini açıkladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 07:39 Güncelleme: 07.08.2025 - 07:39
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, çiplere ve yarı iletkenlere çok yüksek oranda tarife uygulayacaklarını söyledi.

        İthal çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirten Trump, söz konusu tarifenin ABD'de üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacağını aktardı.

        Trump, "Yani, ABD'ye gelen tüm çipler ve yarı iletkenlere yüzde 100 tarife uygulanacak. Ancak eğer (ABD'de) üretim yapma taahhüdünde bulunduysanız ya da şu anda üretim sürecindeyseniz, tarife uygulanmayacak" dedi.

