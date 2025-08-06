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        Haberler Dünya Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump Hindistan'a yönelik yeni vergi duyurdu

        ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a yönelik ek yüzde 25 gümrük vergisi duyurdu. Trump, karara gerekçe olarak Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı petrol ithalatını gösterdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 18:14 Güncelleme: 06.08.2025 - 18:33
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        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı.

        Kararnameye göre, Rusya'dan doğrudan veya dolaylı olarak petrol ithal eden Hindistan'a yönelik ek gümrük vergisi uygulanacak. Hindistan'dan ABD'ye gelen mallara yüzde 25 oranında ek tarife getirilecek.

        Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak.

        Ayrıca, başka ülkelerin de Rus petrolünü ithal edip etmediği izlenerek benzer önlemler alınabilecek.

        Söz konusu ek tarife oranı, Hindistan'a halihazırda getirilen yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine ek olarak uygulanacak.

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        ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.

        HİNDİSTAN'DAN YANIT

        Hindistan, ABD Başkanı Trump tarafından atılan yeni vergi adımıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Yapılan açıklamada, vergi kararının adil olmadığı ve anlamsız olduğu ifade edilirken, Hindistan'ın ulusal çıkarlarını savunmak adına gerekli önlemleri alacağına dikkat çekildi.

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