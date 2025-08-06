1 Haziran'da düzenlenen Polonya cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Karol Nawrocki, 6 Ağustos'ta yemin ederek görevine başladı.

Uzun bir siyasi geçmişe sahip olmayan Nawrocki, Avrupa'da muhafazakar politikaları benimseyen siyasetçiler arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Trump'ın "Amerika'yı yeniden büyük yapalım" (MAGA) politikasını olumlu bulan Nawrocki, Trump gibi geleneksel ve dini değerlere daha fazla vurgu yaparken, sık sık düzensiz göç tehlikesine değiniyor. Nawrocki ayrıca, ABD ile Polonya arasındaki ittifakı destekleyeceğini de dile getiriyor.

Polonya'nın yeni cumhurbaşkanı, siyasi duruşunun yanı sıra farklı kişiliğiyle de ön plana çıkıyor.

Tarih alanında doktora sahibi olan Nawrocki'nin Rusya'ya olan bakışı da akademik birikiminden etkilenmiş.

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Le Monde'un haberine göre; Polonya'daki Sovyetler Birliği etkisi üzerinde çalışmaları bulunan Nawrocki'nin Rusya'ya bakışı da bu çalışmalarıyla bağlantılı olarak pek olumlu değil.

Siyasi ve akademik yaşamının yanı sıra Nawrocki spor ile daima iç içe olmuş.

İngiliz futbol kulübü Chelsea'ye duygusal bağlılık duyan Nawrocki'nin göğsünde bir Chelsea dövmesi bulunduğu söyleniyor.