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        Haberler Dünya Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi | Dış Haberler

        Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi

        ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye dair açıklamada bulundu. Trump, görüşme sonucu büyük ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.08.2025 - 20:19 Güncelleme: 06.08.2025 - 20:48
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        Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi
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        ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye dair açıklamada bulundu.

        Görüşmenin verimli geçtiğini bildiren Trump, Rusya ile büyük ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

        ABD Başkanı, açıklamasını Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

        Donald Trump, görüşmeyle ilgili Avrupalı müttefikleri bilgilendirdiğini ifade etti.

        ABD Başkanı "Herkes bu savaşın bitmesi konusunda hemfikir. Gelecek gün ve haftalarda buna yönelik çalışacağız." diye konuştu.

        KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna konulu görüşmesinin faydalı ve yapıcı olduğunu belirterek, "Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump’tan da ilgili sinyaller alındı." dedi.

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        Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ve Witkoff arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

        Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin önemine değinen Uşakov, "Görüşme yeterince faydalı ve yapıcıydı. Görüşmede özellikle Ukrayna krizi ve ABD ile Rusya arasında olası stratejik işbirliğinin gelişimine dair perspektifler ele alındı. Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump’tan da ilgili sinyaller alındı." ifadelerini kullandı.

        Uşakov, Putin'in Ukrayna konusunda tam bilgiye sahip olduğunu söyleyerek, "Trump’a ise bu görüşme hakkında henüz bilgi verilmedi. Bu nedenle görüşmeye ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmaktan kaçınacağım. Witkoff, görüşme hakkında Trump’a bilgi verdikten sonra daha detaylı yorum yapabileceğiz." dedi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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