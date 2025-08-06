Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi

ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Görüşmenin verimli geçtiğini bildiren Trump, Rusya ile büyük ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

ABD Başkanı, açıklamasını Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

Donald Trump, görüşmeyle ilgili Avrupalı müttefikleri bilgilendirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı "Herkes bu savaşın bitmesi konusunda hemfikir. Gelecek gün ve haftalarda buna yönelik çalışacağız." diye konuştu.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Ukrayna konulu görüşmesinin faydalı ve yapıcı olduğunu belirterek, "Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump’tan da ilgili sinyaller alındı." dedi.

REKLAM

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Putin ve Witkoff arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin önemine değinen Uşakov, "Görüşme yeterince faydalı ve yapıcıydı. Görüşmede özellikle Ukrayna krizi ve ABD ile Rusya arasında olası stratejik işbirliğinin gelişimine dair perspektifler ele alındı. Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump’tan da ilgili sinyaller alındı." ifadelerini kullandı.