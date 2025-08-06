Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesi için yoğun bir çalışma içindeyiz" diyen Erdoğan, "2002'den bugüne tam 13 bin 291 tarihi eserin ana vatana iade edilmesini sağladık." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sempozyum kapsamında sunulacak tebliğlerin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Anadolu toprakları nice devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İnsanlığın ortak hafızası Anadolu'da şekillenmiştir.
Anadolu toprakları tarihin akışını değiştiren devletlere ev sahipliği yapmıştır. Anadolu bir açık hava müzesidir. Bu toprakların her bir katmanı, bu katmanlarda gün yüzüne çıkarılan her bir eser bizi tarihin en kadim noktalarına götürüyor. Hemen yanı başımızdaki Göbeklitepe'nin geçmişi, Mısır Piramitleri'nden 7 bin 500 yıl öncesine uzanmaktadır.
"KAZI ÇALIŞMALARIMIZIN SÜRESİNİ 12 AYA ÇIKARDIK"
Tarih ve kültür mirasımızı koruyup aktaracağız. Milletçe biz bin yıldır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Arkeoloji çalışmalarımız Cumhuriyet ile ivme kazandı. Bayrak yarışını biz yürütüyoruz. Türkiye gerek toprak yüzeyi, gerek su altı keşiflerinden dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor.
2023'te Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı çalışması olan 'Geleceğe Miras Projesi'ni biz başlattık. 250'den fazla yerde kazı çalışması var. Kazı çalışmalarının süresini 12 aya çıkardık. 27 noktada devreye aldığımız gece müze ziyareti uygulaması ile misafirlerimiz sadece gündüz değil gece de muazzam bir tarihi yolculuğa çıkabiliyor.
"MAZİYLE ATİYİ BULUŞTURAN ONLARCA ÇALIŞMAYA İMZA ATTIK"
Geri plana itilen Türk-İslam arkeolojisini hayata geçirmek bize nasip oldu. Türk varlığının izlerini Malazgirt'te sürmeye başladık. Maziyi atiyle buluşturan onlarca çalışmaya imza attık. Ülke çapındaki etkinliklerle tarihi ve kültürel değerlerimizi yaşatmaya özen gösteriyoruz.
Ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesi için yoğun bir çalışma içindeyiz. 2002'den bugüne tam 13 bin 291 tarihi eserin ana vatana iade edilmesini sağladık. Hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de raylı ulaşım hizmetleri sürerken, kültür, sanat ve tarih de yeniden hayat bulacak."