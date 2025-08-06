Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sempozyum kapsamında sunulacak tebliğlerin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Anadolu toprakları nice devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İnsanlığın ortak hafızası Anadolu'da şekillenmiştir.

Anadolu toprakları tarihin akışını değiştiren devletlere ev sahipliği yapmıştır. Anadolu bir açık hava müzesidir. Bu toprakların her bir katmanı, bu katmanlarda gün yüzüne çıkarılan her bir eser bizi tarihin en kadim noktalarına götürüyor. Hemen yanı başımızdaki Göbeklitepe'nin geçmişi, Mısır Piramitleri'nden 7 bin 500 yıl öncesine uzanmaktadır.

"KAZI ÇALIŞMALARIMIZIN SÜRESİNİ 12 AYA ÇIKARDIK"

Tarih ve kültür mirasımızı koruyup aktaracağız. Milletçe biz bin yıldır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Arkeoloji çalışmalarımız Cumhuriyet ile ivme kazandı. Bayrak yarışını biz yürütüyoruz. Türkiye gerek toprak yüzeyi, gerek su altı keşiflerinden dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor.