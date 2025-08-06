Bu kış elma, armut ve ayva cep yakacak
Zirai don felaketi nedeniyle üretimde yaşanan kayıplar kış meyvelerini de vuracak. Halciler bu kış elma, armut ve ayvada fiyat artışı narenciye grubunda özellikle mandalinada ise düşüş bekliyor
Türkiye genelinde etkili olan nisan ayında yaşanan zirai don, üzüm, kayısı, elma, fındık, kiraz gibi pek çok tarım ürününe büyük zarar verdi. Bu sebeple yaz meyvelerinde kavun, karpuz gibi bir kaç meyve dışında fiyatlarda büyük artış yaşandı. Kış meyveleri için de benzer bir tablo bekleniyor.
Dondan etkilenen en çok elma olduğuna dikkat çeken Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Elmanın borsası 35- 40 liradan aşağı değil. Şu anda dalında 20-25 TL masrafı olan bir ürün. Yani öyle anlaşılıyor ki 65- 70 TL neredeyse toptanda olacak. Bu da işte önümüzdeki dönemde elmada bir sıkıntı olacağını gösteriyor. Buna benzer bir şekilde armut ve ayvada az" dedi.
“NARENCİYE FİYATINDA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ”
Bu kış narenciyelerde fiyat düşüşü beklediğini belirten Yüksel tavşan, "Mandalina bol gözüküyor. Portakal Doğu Akdeniz'de yok ama Çukurova tarafında az Finike tarafında ise var. Fiyatta bir denge kurulur gözüküyor. Limon ise erkenciler biraz az ama önümüzdeki hafta erkenciler çıkacağı için fiyatlar biraz geri çekilir.
Bu sene yaşanan donun bir sene sonraki meyve verecek ağaçları bile etkilediği belirten, İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan da "Fakat ülkemiz zengin tarım ülkesi olduğu için kendimize yetecek kadar ürünümüz var. Bu sene örneğin kiraz yoktu fakat onun yerine karpuz ve kavun yedik. Karpuz ve kavun dondan sonra ekildiği için üretimimiz çoktu dolayısıyla daha ucuza yedik" diye konuştu.
Kış meyvelerinin bazılarında fiyat artışı beklediğine de değinen Numan Dayan, "Bu sene ayva yok. Dolayısıyla bu sene ayvayı pahalıya yiyebiliriz. Armutta öyle keza. Santa Maria Armut'tu hem eksik hem de paslı. Paslıdan kastımız don aldığı için lekeli oluyor. Elmada da geçen seneye göre yüzde 30 bir üretim düşüklüğü bekliyoruz" yorumunda bulundu.