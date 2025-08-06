Bu kış elma, armut ve ayva cep yakacak

Türkiye genelinde etkili olan nisan ayında yaşanan zirai don, üzüm, kayısı, elma, fındık, kiraz gibi pek çok tarım ürününe büyük zarar verdi. Bu sebeple yaz meyvelerinde kavun, karpuz gibi bir kaç meyve dışında fiyatlarda büyük artış yaşandı. Kış meyveleri için de benzer bir tablo bekleniyor.

Dondan etkilenen en çok elma olduğuna dikkat çeken Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, "Elmanın borsası 35- 40 liradan aşağı değil. Şu anda dalında 20-25 TL masrafı olan bir ürün. Yani öyle anlaşılıyor ki 65- 70 TL neredeyse toptanda olacak. Bu da işte önümüzdeki dönemde elmada bir sıkıntı olacağını gösteriyor. Buna benzer bir şekilde armut ve ayvada az" dedi.

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“NARENCİYE FİYATINDA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ”

Bu kış narenciyelerde fiyat düşüşü beklediğini belirten Yüksel tavşan, "Mandalina bol gözüküyor. Portakal Doğu Akdeniz'de yok ama Çukurova tarafında az Finike tarafında ise var. Fiyatta bir denge kurulur gözüküyor. Limon ise erkenciler biraz az ama önümüzdeki hafta erkenciler çıkacağı için fiyatlar biraz geri çekilir.