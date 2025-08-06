ABD, iki ülkeden yapılan vize başvurularında 15 bin dolar teminat isteyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan iş ve turist vizesi için başvuru yapan kişilerden 15 bin dolara kadar "teminat" talep edecek bir düzenlemeyi yürürlüğe koymaya hazırlandığını duyurmuştu, uygulamanın ilk detayları belli oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD, Malavi ve Zambiya vatandaşlarından turist veya iş vizesi başvurularında 15 bin dolar teminat talep edecek.

ABD vize başvurularında 15 bin dolara kadar teminat isteyebilir Haberi Görüntüle

VİZE SÜRELERİNİN AŞILMASINI ENGELLEMEK AMAÇLANIYOR

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, 12 aylık pilot program, vize sürelerinin aşılmasını veya "tarama ve inceleme bilgilerinin eksik olduğu durumlarda" vize süresinin aşılmasını engellemeyi amaçlıyor.

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Yetkililer, Malavi ve Zambiya dışındaki ülkelerin vatandaşlarının da yakında benzer bir teminat ödemek zorunda kalabileceğini ve bu teminatın ABD ziyaretlerinin sonunda iade edileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İş veya tatil amaçlı geçici ziyaretçi (B-1/B-2) vizesi başvurusunda bulunan ve Bakanlık tarafından vize aşımı oranlarının yüksek olduğu tespit edilen, tarama ve inceleme bilgilerinin eksik olduğu ülkelerin vatandaşı olan veya ikamet şartı olmadan vatandaşlık almışsa Yatırım Yoluyla Vatandaşlık teklif eden yabancılar, pilot programa tabi tutulabilir.