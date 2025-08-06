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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Feyenoord deplasmanında avantaj peşinde! İşte Mourinho'nun 11'i...

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda ilk maçına çıkıyor... Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu gece saat 22.00'de Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak. Kanarya, deplasmandan avantajlı bir sonuçla ayrılıp 12 Ağustos'taki rövanşta turu geçmeyi hedefliyor. Zorlu maç öncesi teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06.08.2025 - 09:54 Güncelleme: 06.08.2025 - 09:54
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        1

        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor... Sarı-lacivertliler, Devler Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Hollanda'da Feyenoord'a konuk olacak.

        2

        De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        3

        Geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkı elde eden sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'e gerçekleştirdi.

        4

        Portekiz'de 3 hazırlık mücadelesi oynayan Fenerbahçe, kampın ardından taraftarı önünde Lazio'yla özel maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Portekiz'de Benfica'ya 3-2 yenilerek tek yenilgisini yaşamıştı.

        5

        RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA CHOBANI STADI'NDA

        Sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısında tur için avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta evi Chobani Stadı'nda oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

        6

        YENİ TRANSFERLER BOY GÖSTERECEK

        Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular, Feyenoord mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

        7

        John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında forma giyebilecek.

        8

        FEYENOORD'UN HOCASI VAN PERSIE

        Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen Robin van Persie yapıyor.

        9

        2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan, ardından da Feyenoord forması giyip futbol hayatını noktalayan Robin van Persie, geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçmişti.

        10

        FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

        UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almadı.

        11

        Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:

        İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

        12

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

        13

        İrfan Can Eğribayat

        14

        Mert Müldür

        15

        Skriniar

        16

        Oosterwolde

        17

        Amrabat

        18

        Fred

        19

        Oğuz Aydın

        20

        Brown

        21

        Szymanski

        22

        İrfan Can Kahveci

        23

        En-Nesyri (Duran)

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