Alvaro Morata için sürpriz iddia: Suudi Arabistan!

G.SARAY'A 10 MİLYON EURO

Gazeteci Buchi Laba'nın haberine göre; bir Suudi Arabistan kulübü Milan'a 25 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Bu teklifin 15'i İtalyan kulübüne, 10'u ise G.Saray'a gidecek.