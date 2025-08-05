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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Alvaro Morata için sürpriz iddia: Suudi Arabistan! - Galatasaray Haberleri

        Alvaro Morata için sürpriz iddia: Suudi Arabistan!

        Galatasaray'la kiralık sözleşmesi devam eden Alvaro Morata'nın geleceği merak ediliyor... İspanyol golcü Como ile anlaşırken, transferde bir Suudi Arabistan kulübünün devreye girdiği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 16:24 Güncelleme: 05.08.2025 - 16:24
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        Devre arasında Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata konusunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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        Osimhen'i transfer eden ve kadrosunda Icardi'yi de bulunduran sarı-kırmızılılarda, İspanyol golcünün geleceği merak ediliyordu.

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        Serie A ekiplerinden Como, deneyimli santrforu kadrosuna katmak isterken hem oyuncu hem de kulübü Milan'la her konuda anlaşma sağlamıştı.

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        Buna rağmen Morata'nın sarı-kırmızılılarla kiralık sözleşmesi devam ediyor.

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        G.SARAY'A 10 MİLYON EURO

        Gazeteci Buchi Laba'nın haberine göre; bir Suudi Arabistan kulübü Milan'a 25 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Bu teklifin 15'i İtalyan kulübüne, 10'u ise G.Saray'a gidecek.

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        Böyle bir teklifin yapılması durumunda G.Saray'ın transfere izin vereceği haberin detaylarında yer aldı.

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        Morata'nın gönlünün Como'da olduğu fakat Arabistan ekibinden yüksek bir maaş teklifi gelmesi halinde fikrinin değişebileceği kaydedildi.

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        Geçtiğimiz sezon devre arasında Cimbom'a imza atan 32 yaşındaki santrfor, 16 maçta 7 gol - 3 asistlik performans gösterdi.

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        Galatasaray'ın 15 Ocak 2026'ya kadar 8 milyon Euro veya 10 Haziran 2026'ya kadar 9 milyon Euro'ya Morata'yı satın alma hakkı bulunuyor.

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