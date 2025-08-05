Alvaro Morata için sürpriz iddia: Suudi Arabistan!
Galatasaray'la kiralık sözleşmesi devam eden Alvaro Morata'nın geleceği merak ediliyor... İspanyol golcü Como ile anlaşırken, transferde bir Suudi Arabistan kulübünün devreye girdiği iddia edildi.
Devre arasında Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata konusunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Osimhen'i transfer eden ve kadrosunda Icardi'yi de bulunduran sarı-kırmızılılarda, İspanyol golcünün geleceği merak ediliyordu.
Serie A ekiplerinden Como, deneyimli santrforu kadrosuna katmak isterken hem oyuncu hem de kulübü Milan'la her konuda anlaşma sağlamıştı.
Buna rağmen Morata'nın sarı-kırmızılılarla kiralık sözleşmesi devam ediyor.
G.SARAY'A 10 MİLYON EURO
Gazeteci Buchi Laba'nın haberine göre; bir Suudi Arabistan kulübü Milan'a 25 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Bu teklifin 15'i İtalyan kulübüne, 10'u ise G.Saray'a gidecek.
Böyle bir teklifin yapılması durumunda G.Saray'ın transfere izin vereceği haberin detaylarında yer aldı.
Morata'nın gönlünün Como'da olduğu fakat Arabistan ekibinden yüksek bir maaş teklifi gelmesi halinde fikrinin değişebileceği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon devre arasında Cimbom'a imza atan 32 yaşındaki santrfor, 16 maçta 7 gol - 3 asistlik performans gösterdi.
Galatasaray'ın 15 Ocak 2026'ya kadar 8 milyon Euro veya 10 Haziran 2026'ya kadar 9 milyon Euro'ya Morata'yı satın alma hakkı bulunuyor.