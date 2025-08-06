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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Genel sağlık sigortası (GSS) İşe giremeyen gençler genel sağlık sigortası primi ödemekten kurtulabilir mi? GSS prim borcu doğmaması için ne yapılmalıdır? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Okuldan mezun olan gençlere 2 yıl ücretsiz sağlık hizmeti

        Lise veya dengi okullar ile üniversitelerden mezun olan gençler, mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıla kadar sağlık hizmeti almaya devam edebiliyorlar. İki yıllık süre hesabında yaş haddi dikkate alınır. Peki, iki yıl dolmasına rağmen işe giremeyen gençler genel sağlık sigortası primi ödemekten kurtulabilir mi? GSS prim borcu doğmaması için ne yapılmalıdır? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, gençlerin GSS ile ilgili merak ettiği ayrıntıları yazdı

        Giriş: 06.08.2025 - 07:10 Güncelleme: 06.08.2025 - 07:10
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        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
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        Çocuklar ana babalarının sigortalı bir işte çalışıp çalışmadığına, prim borçları olup olmadığına bakılmaksızın 18 yaşına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alabiliyorlar. Yaş sınırı lise ve dengi okul öğrencilerinde 20, yükseköğrenim öğrencilerinde ise 25 olarak uygulanıyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Genel sağlık sigortası (GSS) herkes için zorunludur. Herhangi bir işte çalışmayanlar ve sosyal güvencesi bulunmayanlar da GSS kapsamında yer alırlar. GSS primi aylık 780,17 TL’dir. Ancak, hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden (2025 yılı için 8668,50 TL’den) az olanların primi devlet tarafından karşılanır. Bu kişiler prim ödemeden sağlık hizmeti alırlar.

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        YAŞ HADDİ DAHA ERKEN DOLARSA 2 YILLIK SÜRE BEKLENMEZ

        Okuldan mezun olan gençler, mezuniyetten sonra GSS primi ödemeden iki yıl daha sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilirler.

        Örneğin, 2025 yılı haziran ayında lise veya üniversiteden mezun olan bir genç, mezuniyet tarihinden itibaren iki yıl boyunca GSS primi ödemek zorunda olmayacak. Ancak, GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alma hakkı hiçbir şekilde yaş haddini aşamaz. Mezuniyetten sonra GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alma hakkı, yaş sınırının doldurulduğu tarihte sona erer.

        Örneğimizden devam edersek, 1 Eylül 2001 tarihinde doğan bir genç bu yıl haziran ayında üniversiteden mezun olduğu halde 2 yıl dolmamasına rağmen, 31 Ağustos 2026 tarihinde 25 yaşını doldurmuş olacağından bu tarihten sonra sağlık hizmeti alamaz.

        BORÇLU DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN GELİR TESTİ YAPTIRILMALI

        Mezuniyetin üzerinden iki yıl geçtiği veya yaş sınırını doldurduğu halde bir işe giremeyen gençlerin bu süre dolduktan sonra sağlık hizmeti alabilmesi için ayda 780,17 TL GSS primi ödemesi gerekir.

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        “Nasıl olsa hastaneye gitmeyeceğim, prim ödemem gerekmez” diye düşünmemek gerekir. Çünkü hastaneye gidilse de gidilmese de GSS primi ödeme zorunluluğu bulunuyor.

        Yukarıda da belirttiğim gibi, ödeme gücü olmayanların primini devlet ödüyor. GSS priminin devlet tarafından karşılanabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gönderilen GSS tescil tebligatından itibaren bir ay içinde gelir testi için başvuru yapılması gerekir. SGK’nın tescil tebligatında gecikme yaşanabiliyor. Bu nedenle tebligat beklenmeden yaş haddi veya 2 yıllık süreden hangisi önce dolarsa o tarihte gelir testi başvurusu yapılması daha doğru olur.

        Gelir testi başvurusunu sonradan yapmak da mümkündür. Böyle bir gecikme halinde gelir testi yapılıncaya kadar doğan GSS prim borçlarının ödenmesi zorunludur.

        Şunu da vurgulamak istiyorum. Muhtelif zamanlarda çıkartılan borç yapılandırma kanunlarında GSS prim borçları için ödeme kolaylığı getirildi. Ancak, söz konusu kanunlarda sadece gecikme faizleri silindi, borcun anaparası ise silinmeyip tahsil edildi.

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        GELİR TESTİ BAŞVURUSU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA YAPILIR

        Gelir testi başvurusu, Adres Kayıt Sisteminde yer alan ikametin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmalıdır. Gelir testi sonucunda hane içinde kişi başına gelir 2025 yılı itibarıyla 8668,50 TL’den az çıkarsa prim ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.

        Gelir testinde hane içinde kişi başına geliri bu tutarı aşanların ise durumlarında bir değişiklik olması halinde tekrar gelir testi yaptırma hakkı vardır. Örneğin, önceki test sırasında çalıştığı halde sonradan aile fertlerinden biri işsiz kalırsa kişi başına gelir sınırın altına düşebileceği için gelir testini yenilemek gerekir.

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        #Genel Sağlık Sigortası
        #GSS
        #gelir testi
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