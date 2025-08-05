Terörsüz Türkiye için Meclis süreci bugün başlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki partilerden 48 üyenin katılacağı komisyon ilk toplantısını bugün yapacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki komisyon toplantısı saat 11.00'de başlayacak.

Komisyonun ilk toplantısında, komisyonun ismi ve işleyiş şekli ele alınacak. Komisyon üyelerinin görüş ve önerileri masaya yatırılacak.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından siyasi parti temsilcileri komisyonda, görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak. Toplantıda ayrıca, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek

KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUYOR?

51 üye olarak planlanan komisyona İYİ Parti üye vermemişti. Böylelikle komisyonda 48 üye yer alacak. Partilerin komisyona gönderdikleri üyeler şu isimlerden oluşuyor:

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Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu Haberi Görüntüle

AK Parti: Abdulhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Hüseyin Yayman, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Sait Yaz, Mahmut Atilla Kaya, Şengül Karslı, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Cevahir Asuman Yazmacı, Gökhan Diktaş, Burhan Kayatürk, Abdurrahman Babacan ve Ersan Aksu