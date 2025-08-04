DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonuna isim önerilerinin, 'Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu' olduğunu söyleyerek, "İlla bizim söylediğimiz isim olsun istemiyoruz; ancak kavramsal olarak komisyon isminde, 'Demokrasi' kavramının olmasında ısrarcıyız" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulması planlanan komisyonun, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacağını belirterek, "Sürecin, 'Terörsüz Türkiye' olarak nitelendirilmesine olan karşıtlığımızın altını tekrardan çizmek istiyorum. Süreci terör üzerinden nitelendirmeyi doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. O anlamıyla demokrasiyi, barışı ve Kürt sorununun demokratik çözümünü içeren bir perspektif ve dilin hızlı bir şekilde yerine konulması gerektiğini düşünüyorum. Yarın komisyonun ilk toplantısı yapılacak, giriş kısmı duyulduğu gibi basına açık olacak. Yarın komisyonun adı, çalışma sistematiği, ilkeleri ve takvime ilişkin bir tartışma yürüteceğimizi düşünüyorum. Büyük oranda bunlar netleşmiş olacak. Ne kadar süre çalışacağı, nasıl bir yöntemle çalışacağı, çalışma ilkelerinin ve komisyonun isminin ne olacağına dair değerlendirmeler toplantıda yapılacak. Toplantının ardından Meclis Başkanı muhtemelen kamuoyuna bir açıklama yapacak" dedi.

REKLAM 'BARIŞA HİZMET EDECEK BİR İSİM OLMALI' Koçyiğit, isim ile ilgili sık değerlendirmelerde bulunduklarını hatırlatarak, "Bir kez daha ifade edelim; biz kesinlikle bu komisyonun adının Kürt sorununun demokratik çözümüne, Türkiye'deki toplumsal barışa hizmet edecek bir isim olması gerektiğini düşünüyoruz. O anlamıyla barış ve demokrasi perspektifini ıskalayan bir isim ya da bu söylediğimiz şeyleri geride bırakan nitelendirmeyi açıkçası doğru bulmuyoruz. 'Demokrasi' kavramı mutlaka komisyon isminde geçmelidir. Toplumsal barış olursa çok çok daha iyi olur; çünkü bu süreç toplumsal barış ve demokratik toplum sürecidir, devletin demokratik toplum sürecidir. Demokrasi perspektifi olmadan yol almak, Kürt sorununun çözümünü istemenin takdir edersiniz ki koşulu olmayacaktır. Türkiye demokratikleştikçe Kürt sorunu çözülecek. Kürt sorunu çözüldükçe Türkiye demokratikleşecek" ifadelerini kullandı. Koçyiğit, komisyon ismi ile ilgili partisinin, 'Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu' önerisinde bulunduğunu hatırlattı ve ismin mutabakatla belirlenmesi gerektiğini söyledi. Koçyiğit, "İlla bizim söylediğimiz isim olsun istemiyoruz; ancak kavramsal olarak komisyon isminde, 'Demokrasi' kavramının olmasında ısrarcıyız. O anlamıyla demokrasi kavramının geçeceği bir komisyon ismi formülasyonuna sıcak bakarız. Aslında Meclis Başkanının bu konuda bir önerisi var, bize de ilettiler. Muhtemelen yarın komisyon toplantısında da dile getireceklerdir. Öyle bir formülasyon sanırım bizi de tatmin eder" diye konuştu.

'TOPLUMUN BİLGİLENDİRİLMESİNİN ÇOK ÖNEMLİ' AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in komisyonun yapacağı toplantıların basına kapalı olacağı yönündeki sözleri ile ilgili ise Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı: "Partilerin bunu tek taraflı olarak belirlemesinin doğru olmayacağını ifade edelim. O anlamıyla AK Parti Grup Başkanının komisyonun çalışma ilkesini henüz komisyon toplanmamışken, 'şöyle çalışacak' demesini doğru bulmuyoruz. Sonuçta komisyon var, onun bir hukuku var ve komisyon bunu karar altına alacaktır. Tabii her partinin görüşü ve önerileri orada görüşülecek ve bu konuda da mutabakat sağlanacağına inanıyoruz. İşin doğası gereği şöyle bir şeyi kabul etmeliyiz; yüzde yüz basına kapalı veya açık bir formülasyon çok mümkün görünmüyor. Sonuç itibarıyla bazı bilgilendirmeler olacak; MİT veya Milli Savunma Bakanlığı gelip bilgilendirecek. O anlamıyla komisyonun kapalı yapması gereken toplantılar olacaktır. Ancak bu şeffaf olmayacağı anlamına gelmiyor. Komisyonun kapalı veya açık olması yerine sürecin şeffaf bir biçimde topluma anlatılması, paylaşılmasının çok daha kıymetli olacağını düşünüyoruz. Günün sonunda belirli yönleriyle basına kapalı alınma kararı da alınabilir ama mutabakatla bütün komisyon bileşenleri ya da komisyon sözcüsü tarafından toplumun bilgilendirilmesinin çok önemli olacağını düşünüyoruz."