Kritik komisyonun ismi ne olacak?

MHP, komisyonun “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” olarak adlandırılmasını teklif ederken; CHP, adında mutlaka “demokrasi” ve “toplumsal mutabakat” vurgusunun bulunması gerektiğini belirtiyor.

CHP’ye göre bu komisyon yalnızca bir terörle mücadele aracı değil; aynı zamanda Türkiye’nin hukuk, özgürlük ve demokratik standartlarını güçlendirmeye dönük bir yapıya dönüşmeli. CHP bu kapsamda, “Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu” önerisinde bulunuyor.

CHP’NİN TALEPLERİ

CHP, komisyonun kurulmasına destek veriyor. Ancak bu desteğin koşulsuz olmadığını da net şekilde ortaya koyuyor. Partinin öncelikli talepleri şöyle sıralanıyor:

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– Kararlar nitelikli çoğunlukla alınmalı.

– Çalışmalar katılımcı ve şeffaf yürütülmeli.

– Türkiye’deki demokratik standartlar yükseltilmeli.

– Ayrımcı ve anti-demokratik düzenlemelere son verilmeli.

– Tutuklu belediye başkanları tutuksuz yargılanmalı.

CHP kaynakları, “Biz sürecin Meclis üzerinden yürütülmesini en başından beri dile getiriyorduk. Komisyonun kurulmasını destekliyoruz ama süreç samimiyet gerektiriyor” mesajını veriyor.

ÖNERİ NİTELİĞİNDE RAPORLAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık kararıyla kurulacak komisyon, yasama yetkisine sahip olmayacak. Komisyon yalnızca öneri niteliğinde raporlar hazırlayacak ve bu belgeleri TBMM Başkanlığı’na sunacak. Komisyon, öncelikli olarak Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasası üzerinde çalışmalar yürütecek. Amaç, PKK’nın silah bırakma kararından sonra doğan yeni sürecin gerektirdiği siyasi ve hukuki adımları belirlemek. Bu çerçevede sosyal entegrasyon, komisyonun gündemindeki en kritik başlıklardan biri olacak.