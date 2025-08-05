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        Haberler Dünya Son dakika: Trump ve Zelenskiy arasında kritik görüşme | Dış Haberler

        Son dakika: Trump ve Zelenskiy arasında kritik görüşme

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy'le telefonda görüştü. İki lider, ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları görüştü. Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD ile dronelarla ilgili bir anlaşma taslağı hazırladığını ve bu taslağı detaylı bir şekilde görüşüp sonuçlandırmaya hazır olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 17:37 Güncelleme: 05.08.2025 - 17:40
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        Trump ve Zelenskiy arasında kritik görüşme
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        ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, telefonda kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

        Trump'ın Rus lider Putin'le yaşadığı anlaşmazlığın ardından Rusya politikasını değiştirmesiyle yakınlaşan Washington ve Kiev, Rusya'ya ABD'nin uygulayacağı yaptırımlarla ilgili konuşulduğunu bildirdi.

        Ukrayna lideri Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD ile dronelarla ilgili bir anlaşma taslağı hazırladığını ve bu taslağı detaylı bir şekilde görüşüp sonuçlandırmaya hazır olduklarını söyledi.

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