Son dakika: Trump ve Zelenskiy arasında kritik görüşme ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy'le telefonda görüştü. İki lider, ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımları görüştü. Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD ile dronelarla ilgili bir anlaşma taslağı hazırladığını ve bu taslağı detaylı bir şekilde görüşüp sonuçlandırmaya hazır olduklarını bildirdi.

Habertürk Giriş: 05.08.2025 - 17:37 Güncelleme: 05.08.2025 - 17:40 facebook

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