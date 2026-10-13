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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dana sucukta kanatlı eti çıktı

        Dana sucukta kanatlı eti çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Listede özellikle sucuklarda tespit edilen uygunsuzluklar öne çıktı. Dana sucukta kanatlı eti, bazı sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Zeytinyağı, baklava, peynir, sirke, baharat ve bal gibi ürünler de listede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 13:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dana sucukta kanatlı eti çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bakanlığın listesine 29 ürün eklendi.

        Listede sucuk ve diğer et ürünlerine ilişkin tespitler dikkat çekti. Bazı dana sucuklarda kanatlı eti, bir üründe baş eti, bir sucukta ise dil sakatatı belirlendi. Piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespitleri yer aldı. Çiğ pide harcı ve pişmiş lahmacunda kanatlı eti ve taşlık, çiğ dana köftede ise kanatlı eti tespit edildi.

        Zeytinyağlarında tohum yağı karıştırılması veya daha düşük kaliteli zeytinyağı kullanılması, baklavalarda gıda boyası tespiti de listede öne çıkan diğer başlıklar oldu. Tulum peynirinde nişasta, kuşburnu sirkesinde gıda boyası, öğütülmüş kekikte yabancı madde ve çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi.

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        LİSTEYE EKLENEN ÜRÜNLER

        İşletme / Marka Ürün Tespit edilen uygunsuzluk
        Çeloğlu Ahmet Tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peyniri Nişasta tespiti
        Konşenay Kuşburnu sirkesi Gıda boyası tespiti
        Fıstıksan Fıstıklı baklava (dilber dudağı) Ay çekirdeği ve gıda boyası tespiti
        Arzu Pastanesi Antep fıstıklı baklava Gıda boyası tespiti
        Mustafa Yüksel Afyon Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        İsmail Dönmez Osmanlı (Yusuf Mirza Et Ürünleri) Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        Bollez Sucukları (Ertürk Et) Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        As Pide Çiğ pide harcı Kanatlı eti ve taşlık tespiti
        Kule Afyon Karahisar Isıl işlem görmüş dana sucuk Kanatlı eti ve baş eti tespiti
        Mando Sucukları Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt Sucuk Dil sakatatı tespiti
        Güllüoğlu Kasabı (Yunuseli Sucukları) Isıl işlem görmüş dana sucuk Kanatlı eti tespiti
        Kocasinan Sucukları Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        Koca Sinan Sucukları Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları (Şimal Et) Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        Afyonkarahisar Hancıoğlu Sucukları (Şimal Et) Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        Afyon Güç Birliği (Şimal Et) Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        Afyonkarahisar Ceylaner Sucukları (Şimal Et) Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        Tek Piliç (Sukaş Et) Isıl işlem görmüş piliç sucuk Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        Uğur Pideli Köfte Çiğ dana köfte Kanatlı eti tespiti
        Şadırvan Sofra Salonu Pişmiş lahmacun Kanatlı eti ve taşlık tespiti
        Edem Safiyağ 4 litrelik natürel sızma zeytinyağı Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması
        Küplüce Natürel sızma zeytinyağı Tohum yağları karıştırılması
        Çınarbey Natürel sızma zeytinyağı Tohum yağları karıştırılması
        Ehlice Etli Ekmek Fırın Yemekleri Zeytinyağı Tohum yağları karıştırılması
        Ayvalık Doğal 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı Tohum yağları karıştırılması
        Derman Baharat Öğütülmüş kekik Yabancı madde tespiti
        Ege Yükselen Kuruyemiş Sumak Gıda boyası tespiti
        Mahir Gıda-Koska Çiçek balı Taklit veya tağşiş tespiti
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        #köfte
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