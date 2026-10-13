Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bakanlığın listesine 29 ürün eklendi.

Listede sucuk ve diğer et ürünlerine ilişkin tespitler dikkat çekti. Bazı dana sucuklarda kanatlı eti, bir üründe baş eti, bir sucukta ise dil sakatatı belirlendi. Piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespitleri yer aldı. Çiğ pide harcı ve pişmiş lahmacunda kanatlı eti ve taşlık, çiğ dana köftede ise kanatlı eti tespit edildi.

Zeytinyağlarında tohum yağı karıştırılması veya daha düşük kaliteli zeytinyağı kullanılması, baklavalarda gıda boyası tespiti de listede öne çıkan diğer başlıklar oldu. Tulum peynirinde nişasta, kuşburnu sirkesinde gıda boyası, öğütülmüş kekikte yabancı madde ve çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi.

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LİSTEYE EKLENEN ÜRÜNLER