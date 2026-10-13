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        Haberler Gündem 3. Sayfa Drift atarken ölüme neden oldu! Ceza yağdı!

        Drift atarken ölüme neden oldu! Ceza yağdı!

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçtiğimiz nisan ayında drift atarken kaldırımda çarptığı 2 öğrenciden birinin ölümüne birinin de yaralanmasına neden olan sürücü hakkındaki karar açıklandı. Olayda sanığa 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 13:55 Güncelleme:
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        Drift atarken ölüme neden oldu! Ceza yağdı!
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        Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde nisan ayında drift atarken kaldırımda çarptığı 2 öğrenciden birinin ölümüne birinin de yaralanmasına neden olan sürücüye, 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verildi.

        İHA'nın haberine göre olay 14 Nisan 2026’da Ergani ilçesinde yaşanmıştı. İddiaya göre, araç sürücüsü Muhammed Mustafa Can, drift atmaya başladı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen öğrenciler Muhammed Ali Kalkan ve (17) ve A.Ç.Ü.’ye (10) çarpıp takla attı.

        Kazada ağır yaralanan öğrenciler önce Ergani Devlet Hastanesine ardından da Diyarbakır’a sevk edildi. Ağır yaralanan öğrencilerden Muhammed Ali Kalkan, olaydan 3 gün sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.Ç.Ü.’nün ise tedavisine devam edildi.

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        Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Mustafa Can, karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Ergani Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yapılan savunmaların ardından sanık Muhammed Mustafa Can’a kazada Muhammed Ali Kalkan'a yönelik ölümüne sebebiyet verme suçundan dolayı 25 yıl hapis cezası, A.Ç.Ü.’ye yönelik ise olası kastla yaralama suçundan 2 yıl 16 ay 25 gün hapis cezası verildi.

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