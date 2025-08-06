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        Haberler Gündem Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sakarya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki aileden 6 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki kişi öldü, biri ağır iki kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 00:30 Güncelleme: 06.08.2025 - 00:30
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        Sakarya'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
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        Ekinli Mahallesi'nde yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki aileden 6 kişi arasında silahlı kavga çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan Mustafa K, Numan K, Murat K. ve Emre K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Mustafa K. ile Numan K, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Diğer yaralılardan Murat K'nin durumunun ağır olduğu, Emre K'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinden araçla kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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