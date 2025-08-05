LGS'den 500 tam puan alan öğrencilerin tamamı bu okullara giremedi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü yapıldı. Dün açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarına göre, 1 milyon 4 bin 276 öğrenci, merkezi sınavla öğrenci alan okullar için tercihte bulundu. İlk yerleştirmeye göre, öğrencilerin yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleşmiş oldu.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 95,01'İ İLK ÜÇ TERCİHİNDEN BİRİNE YERLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 90,72'si ilk beş tercihinden birine yerleşti. Öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 95,01'i ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

LGS'DE REKOR KIRILDI: 719 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Bu yıl LGS'de bir rekor kırıldı ve 2018 yılından bu yana ilk kez tam puan alan öğrencisi sayısı 719 oldu. 500 tam puan alan 719 öğrenci 66 ilden çıktı.

Tam puan alan öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı son 3 yılın en üst seviyesine çıkarak yüzde 40,56 oldu. Yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı ise yüzde 88,07 olarak gerçekleşti. Tam puan alan öğrenciler 28 farklı ildeki 50 okula yerleşti.

İLK ÜÇTE KÖKLÜ LİSELER VAR

Bu yıl LGS'den 500 tam puan alan öğrenci sayısındaki rekor artış, prestijli liselere kaydolma konusundaki rekabeti de artırdı. LGS’de en yüksek puanla öğrenci kabul eden okullar arasında Kabataş Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi öne çıktı.

İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi 150'şer kontenjanla öğrenci alırken; Galatasaray Lisesi 100 kontenjanla öğrenci kabul etti. 719 LGS birincisinin bir kısmı bu prestijli okullara yerleşemedi. BU ÜÇ OKULDA 400 ÖĞRENCİYLE KONTENJANLAR DOLDU Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen okulların toplam kontenjanından daha fazla birinci varsa doğal olarak bu okullara tamamen birincilerin yerleşmesi muhtemeldir. Bu, sistemin getirdiği bir zorunlu sonuç. Toplamda 719 birincimiz var ve bu okullar toplamda 400 öğrenci alıyorsa doğal olarak 500 puan alanları kabul edeceğini bekliyorduk. Ancak 500 tam puan alanların tamamı bu okulları tercih etmedi. Bazı öğrenciler de Alman Lisesi, Robert Koleji gibi okulları tercih etti. Bazı öğrenciler de sınava girdikleri illerde kalmayı tercih etti. Haliyle 500 tam puan alan öğrencilerin tamamı bu liseleri tercih etmedi" ifadelerini kullandı. Ünsal, 500 tam puan alıp, bu prestijli liseleri kazanamayan öğrenciler olduğunu da söyleyerek, "400 öğrenciyle kontenjanlar kapanmış oldu. Bu üç liseye giremeyen bir öğrenci de, örneğin Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ne girebilir. Bu olağan bir durum” dedi. TAM PUAN ALAN ÖĞRENCİLER NEYE GÖRE SEÇİLDİ? Ünsal, “Kazanılan puanlar eşit olunca da öğrenci elenemiyor ve doğal olarak öğrencilerin notları devreye giriyor. Yine notlarda da eşitlik varsa bu sefer çocuğun devamsızlığı, aldığı disiplin cezası, okulu kaçıncı sırada tercih ettiği ve çocuğun doğum tarihi gibi faktörler devreye giriyor. Doğum tarihi konusunda da geç doğan çocuklar dezavantajlı durumda. Örneğin; ocak ayında doğanlar dezavantajlı, ekimde-kasımda doğanlar ise daha avantajlı durumda” diye konuştu.