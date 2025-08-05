Beşiktaş'ta rota yeniden Rıdvan Yılmaz!
Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.
Beşiktaş'ın Rangers ile bonservis pazarlıkları sürerken oyuncu cephesi ile de görüşmeler devam ediyor.
Beşiktaş, Rıdvan'ı 3 yıl önce 4 milyon Euro bonservisle İskoç ekibine göndermişti. 24 yaşındaki başarılı sol bekin altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulübe dönmeye kulüplerin anlaşması halinde sıcak baktığı ifade edildi.
İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde rakamlarda şimdilik fark olduğu belirtilirken pazarlıkların sürdüğü vurgulandı.
Rıdvan için geçtiğimiz sezonun devre arasında da girişimlerde bulunan Beşiktaş, milli oyuncunun takımda kalmak istemesi nedeniyle ilerleme sağlayamamıştı.
Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibinde 77 maçta süre alırken, 2 gol ve 6 asist kaydetti.
Rıdvan, Rangers'ın UEFA listesine alınmadıktan sonra İskoçya Ligi'ndeki ilk hafta olan Motherwell maçının kadrosuna da dahil edilmedi.