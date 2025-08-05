Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu

Japon sanatçı Ryo Tatsuki'nin mangası 'Watashi ga Mita Mirai, Kanzenban' (Gördüğüm Gelecek, Tam Baskı) adlı 2021 yılında yeniden basılan mangası Temmuz 2025' te Japonya'da bir 'felaket' yaşanacağını 'öngörmüştü'.

Kitabın 1999'daki ilk baskısının kapak sayfasında ise Mart 2011'deki 'felaket'ten bahsediliyordu. Ancak Mart 2011'de Japonya, kayıtlara geçen en büyük deprem olan Büyük Tohoku Depremi'ni yaşadı. Depremde ve ardından geşen tsunamide yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti ve Fukuşima nükleer felaketi yaşandı.

Kitabın Google çevirisine göre, Amazon'daki yeniden basım ilanında yazarın 'yeni kehanet rüyaları' gördüğü ve gerçek felaketin 'Temmuz 2025'te geleceği' belirtildi. Ancak bu, turizmi de büyük ölçüde etkiledi.

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ASYA ÜLKELERİNDEN SEYAHAT AZALDI, BATI'DAN ARTTI

Hong Kong merkezli seyahat acentesi WWPKG'nin Genel Müdürü CN Yuen, CNBC International'a yaptığı açıklamada, söylentinin Hong Kong'da yayıldığını ve ardından ana akım medya, televizyon kanalları ve YouTube fenomenleri aracılığıyla da yayıldığını söyledi. Japonya Ulusal Turizm Örgütü'ne göre, Hong Kong'dan gelen ziyaretçi sayısı, Mayıs ayındaki yüzde 11,2'lik düşüşün ardından Haziran ayında yıllık yüzde 33,4 düştü. Yuen, acentesinin Nisan ve Mayıs aylarında Japonya'ya yaptığı rezervasyon ve taleplerde geçen yıla göre yüzde 50 oranında bir düşüş gördüğünü de sözlerine ekledi.

Ancak durum sadece Hong Kong değil diğer Asya ülkelerinden gelen turist sayısını da etkiledi ve büyüme yavaşladı. Güney Kore'den gelen turist sayısı Haziran ayında sadece yüzde 3,8 arttı. Tayvan'dan gelen turist sayısı da önemli ölçüde yavaşladı ve Mayıs ayındaki yüzde 15,5'lik artış Haziran ayından itibaren yüzde 1,8'e geriledi. Japonya'ya gelen yabancı ziyaretçiler, bu yılın Ocak-Mayıs ayları arasında 2024'e kıyasla ortalama yüzde 24 arttı. Ancak Japonya'nın seyahat istatistiklerine göre Haziran ayındaki ziyaretçi sayısında sadece yüzde 7,6'lık bir artış görüldü. "İDDİA VE AÇIKLAMALAR 'MÜKEMMEL BİR FIRTINA' YARATTI" WWPKG'den Yuen krizlerin genellikle olayın bitmesiyle sona erdiğini ancak bu kez durumun farklı olduğunu belirterek "Bu sefer farklı, çünkü aslında hiçbir şey olmadı. Bu sadece bir söylenti veya kehanet. Böyle bir olayı ilk kez görüyoruz" dedi. Hong Kong ve Japon medyası, Temmuz ayının başlarında Hong Kong havayollarının bazı Japon şehirlerine uçuşlarını azalttığını da bildirmişti. Japonya’nın Asahi Shimbun gazetesinin Ocak ayında yayınladığı ve ülkenin Deprem Araştırma Merkezi'ne dayandırdığı raporda , önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimalinin yüzde 80'e çıktığı uyarısı yapıldı. Yuen, bu gelişmenin tahminlerle birleşince, seyahat edenleri caydıran 'mükemmel bir fırtına' yarattığını söyledi. Ancak Japonya Meteoroloji Ajansı , "Nankai Çukuru depreminin yüksek potansiyeline işaret eden bilgilerin yayınlanmasının, mutlaka bir depremin gerçekleşeceği anlamına gelmediğini" de belirtti.