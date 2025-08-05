Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.889,02 %0,33
        DOLAR 40,6853 %0,05
        EURO 46,9880 %-0,24
        GRAM ALTIN 4.402,09 %-0,20
        FAİZ 39,78 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 49,04 %0,19
        BITCOIN 114.578,00 %-0,21
        GBP/TRY 54,0538 %0,05
        EUR/USD 1,1541 %-0,26
        BRENT 68,16 %-0,87
        ÇEYREK ALTIN 7.197,40 %-0,20
        Haberler Ekonomi Turizm Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu - Turizm Haberleri

        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu

        Japonya'da mangada Temmuz 2025'te ülkeyi vuracak bir 'felaketin' öngörülmesi üzerine, Haziran ayında Japonya'ya olan ziyaretçilerde azalma görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 12:40 Güncelleme: 05.08.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Japon sanatçı Ryo Tatsuki'nin mangası 'Watashi ga Mita Mirai, Kanzenban' (Gördüğüm Gelecek, Tam Baskı) adlı 2021 yılında yeniden basılan mangası Temmuz 2025' te Japonya'da bir 'felaket' yaşanacağını 'öngörmüştü'.

        Kitabın 1999'daki ilk baskısının kapak sayfasında ise Mart 2011'deki 'felaket'ten bahsediliyordu. Ancak Mart 2011'de Japonya, kayıtlara geçen en büyük deprem olan Büyük Tohoku Depremi'ni yaşadı. Depremde ve ardından geşen tsunamide yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti ve Fukuşima nükleer felaketi yaşandı.

        Kitabın Google çevirisine göre, Amazon'daki yeniden basım ilanında yazarın 'yeni kehanet rüyaları' gördüğü ve gerçek felaketin 'Temmuz 2025'te geleceği' belirtildi. Ancak bu, turizmi de büyük ölçüde etkiledi.

        REKLAM

        ASYA ÜLKELERİNDEN SEYAHAT AZALDI, BATI'DAN ARTTI

        Hong Kong merkezli seyahat acentesi WWPKG'nin Genel Müdürü CN Yuen, CNBC International'a yaptığı açıklamada, söylentinin Hong Kong'da yayıldığını ve ardından ana akım medya, televizyon kanalları ve YouTube fenomenleri aracılığıyla da yayıldığını söyledi. Japonya Ulusal Turizm Örgütü'ne göre, Hong Kong'dan gelen ziyaretçi sayısı, Mayıs ayındaki yüzde 11,2'lik düşüşün ardından Haziran ayında yıllık yüzde 33,4 düştü. Yuen, acentesinin Nisan ve Mayıs aylarında Japonya'ya yaptığı rezervasyon ve taleplerde geçen yıla göre yüzde 50 oranında bir düşüş gördüğünü de sözlerine ekledi.

        Ancak durum sadece Hong Kong değil diğer Asya ülkelerinden gelen turist sayısını da etkiledi ve büyüme yavaşladı. Güney Kore'den gelen turist sayısı Haziran ayında sadece yüzde 3,8 arttı. Tayvan'dan gelen turist sayısı da önemli ölçüde yavaşladı ve Mayıs ayındaki yüzde 15,5'lik artış Haziran ayından itibaren yüzde 1,8'e geriledi.

        Japonya'ya gelen yabancı ziyaretçiler, bu yılın Ocak-Mayıs ayları arasında 2024'e kıyasla ortalama yüzde 24 arttı. Ancak Japonya'nın seyahat istatistiklerine göre Haziran ayındaki ziyaretçi sayısında sadece yüzde 7,6'lık bir artış görüldü.

        "İDDİA VE AÇIKLAMALAR 'MÜKEMMEL BİR FIRTINA' YARATTI"

        WWPKG'den Yuen krizlerin genellikle olayın bitmesiyle sona erdiğini ancak bu kez durumun farklı olduğunu belirterek "Bu sefer farklı, çünkü aslında hiçbir şey olmadı. Bu sadece bir söylenti veya kehanet. Böyle bir olayı ilk kez görüyoruz" dedi. Hong Kong ve Japon medyası, Temmuz ayının başlarında Hong Kong havayollarının bazı Japon şehirlerine uçuşlarını azalttığını da bildirmişti. Japonya’nın Asahi Shimbun gazetesinin Ocak ayında yayınladığı ve ülkenin Deprem Araştırma Merkezi'ne dayandırdığı raporda , önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimalinin yüzde 80'e çıktığı uyarısı yapıldı. Yuen, bu gelişmenin tahminlerle birleşince, seyahat edenleri caydıran 'mükemmel bir fırtına' yarattığını söyledi. Ancak Japonya Meteoroloji Ajansı , "Nankai Çukuru depreminin yüksek potansiyeline işaret eden bilgilerin yayınlanmasının, mutlaka bir depremin gerçekleşeceği anlamına gelmediğini" de belirtti.

        JNTO verilerine göre, Haziran ayında Asyalı turistlerin payı geçen yılın aynı dönemine göre düşerken, Batılı ülkelerin payı arttı. CNBC’nin görüştüğü uzmanlar, bunun kültürel sebepler de dahil olmak üzere çeşitli nedenler olduğunu söyledi. James Cook Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisi olan Zilmiyah Kamble, "Manga sadece eğlence değil; her yaş grubundan insan tarafından yaygın olarak okunuyor ve bazı Asya toplumlarında kültürel otorite taşıyor" diyerek burada yazılanların ciddiye alınmasının bazı toplumlar açısından normal olacağını belirtti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!
        Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Caretta 'Tuba'dan ikinci dünya turu!
        Caretta 'Tuba'dan ikinci dünya turu!
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Trump yönetiminden eyaletlere İsrail şartı
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        Yaz aylarında tehlike artıyor! Besin zehirlenmesine karşı 18 öneri
        Yaz aylarında tehlike artıyor! Besin zehirlenmesine karşı 18 öneri
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da
        Boşanmada 'ortak bilgisayar' kriteri
        Boşanmada 'ortak bilgisayar' kriteri
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor
        1 TL'lik artış 3.8 TL olarak yansıyor