Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
İç transfere yönelen Galatasaray, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in menajerini İstanbul'a çağırdı ve sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.
Yaz transfer dönemini hızlı geçiren Galatasaray, kadrosundaki oyuncuları da korumak istiyor.
Osimhen, Leroy Sane gibi yıldızları kadrosuna katan ve Frankowski ile Jakobs'un bonservisini alan G.Saray, iç transfere yöneldi.
Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan sözleşmelerinin uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
SANCHEZ'E YENİ SÖZLEŞME!
Davinson Sanchez'i de bırakmak istemeyen Cimbom, Kolombiyalı stoperin menajerini İstanbul'a çağırarak görüşmelere başladı.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcuya, son yılı opsiyonlu olmak üzere 2030'a kadar sürecek yeni bir mukavele önerilecek.
Geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Sanchez, 5 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 770 dakika sahada kaldı.