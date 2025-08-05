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        Haberler Ekonomi Turizm Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor - Turizm Haberleri

        Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da artan turist sayısı, halk tarafından tepki görmeye başladı. Şehirde kamusal alanlara taşan teras ya da kaldırıma çıkmış araçlar için şikayet birimi oluşturuldu. Konutların günübirlik kiralama yapılan evlere dönüştürülmesinin kira fiyatlarını artırması nedeniyle de tepki var

        Giriş: 05.08.2025 - 12:14 Güncelleme: 05.08.2025 - 12:14
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        Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor
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        Yunanistan'ın başkenti Atina, aşırı turizm sorunu yaşıyor. 2024'te 8 milyon kişinin ziyaret ettiği şehre bu yıl 10 milyon turistin gelmesi bekleniyor.

        Halkın şikayetlerinin temelinde şehrin ruhunun zedelenmesi ve kira fiyatlarının artması yer alıyor.

        Antik Akropolis tepesinin aşağısında bulunan Plaka Mahallesi, tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Bölgede yaşanan turist akınının mahallenin tarihi karakterine zarar verdiği düşünülüyor.

        Konutların günübirlik kiralama yapılan evlere dönüştürülmesiyle konut kiralarının artması halkın tepkisini alıyor. Bu nedenle Airbnb'ye yeni ev kaydının yapılması yasaklandı ama kuralın uygulanmasında sıkıntılar olduğu belirtiliyor.

        Halkın tepkilerinin ardından polis destekli bir şikayet birimi oluşturuldu. Vatandaşlar, terasları ya da kaldırımları işgal eden işletmeleri, kaldırıma çıkan araçları şikayet edebiliyor.

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        VENEDİK'TE TURİST VERGİSİ, BARSELONA'DA SU TABANCALI GÖSTERİ

        Aşırı turizm sadece Atina'da tepkilere yol açmadı. İtalya'da Venedik ve İspanya'da Barselona şehirleri de daha önce turistlerin şehre zarar verdiği ve kira fiyatlarını artırdığı için tepki çekmişti.

        Venedik'te önce 5 euro olan daha sonra 10 euro'ya yükseltilen turist vergisi uygulanmaya başlandı.

        Barselona'da ise temmuz ayında turistlere karşı su tabancalarıyla su sıkılan bir eylem gerçekleştirildi. Gösteriye Barselona Belediyesi tarafından tepki gösterildi.

        Hükümet ve belediyeler, bir yandan turizm gelirlerinin artmasından memnun olsa da yerel halkın tepkileri nedeniyle turizmin sağlıklı bir şekilde işlemesi için yeni yollar arıyor.

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