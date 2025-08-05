Galatasaray, Yunus Akgün ile nikah tazeledi!

Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, iç transfer için de hareketliliğini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu Yunus Akgün ile 2029 yılına kadar sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/BFHV5d7hnU — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 5, 2025

MAAŞI BELLİ OLDU!

HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Yıldız oyuncuya 2.5 milyon euro'nun TL karşılığı olarak ücret ödenecek.

Öte yandan 11 milyon euroluk serbest kalma maddesi de sözleşmeden kaldırıldı.