Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Yunus Akgün ile nikah tazeledi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Yunus Akgün ile nikah tazeledi!

        Galatasaray, milli futbolcu Yunus Akgün ile 2029 yılına sözleşme uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 22:34 Güncelleme: 05.08.2025 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, Yunus Akgün ile nikah tazeledi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, iç transfer için de hareketliliğini sürdürüyor.

        Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu Yunus Akgün ile 2029 yılına kadar sözleşme yenilendiğini açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        MAAŞI BELLİ OLDU!

        HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Yıldız oyuncuya 2.5 milyon euro'nun TL karşılığı olarak ücret ödenecek.

        Öte yandan 11 milyon euroluk serbest kalma maddesi de sözleşmeden kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda dikkat çeken kararlar
        Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda dikkat çeken kararlar
        Donald Trump çatıya çıktı
        Donald Trump çatıya çıktı
        Mourinho'dan Feyenoord ve Süper Lig sözleri!
        Mourinho'dan Feyenoord ve Süper Lig sözleri!
        Trump’tan Brezilyalı yüksek yargıca yaptırım!
        Trump’tan Brezilyalı yüksek yargıca yaptırım!
        Yunus Akgün'den 4 yıllık imza: Maaşı belli oldu!
        Yunus Akgün'den 4 yıllık imza: Maaşı belli oldu!
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Trump ve Zelenskiy arasında kritik görüşme
        Trump ve Zelenskiy arasında kritik görüşme
        Morata için Arabistan iddiası!
        Morata için Arabistan iddiası!
        5 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
        Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı!
        TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı!
        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike