Galatasaray, Yunus Akgün ile nikah tazeledi!
Galatasaray, milli futbolcu Yunus Akgün ile 2029 yılına sözleşme uzatıldığını açıkladı.
Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, iç transfer için de hareketliliğini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu Yunus Akgün ile 2029 yılına kadar sözleşme yenilendiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
MAAŞI BELLİ OLDU!
HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Yıldız oyuncuya 2.5 milyon euro'nun TL karşılığı olarak ücret ödenecek.
Öte yandan 11 milyon euroluk serbest kalma maddesi de sözleşmeden kaldırıldı.