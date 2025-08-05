İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere, göreve iade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak 'konutu terk etmeme' koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10 Temmuz 2025 tarihinde Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."