Jennifer Lopez, İstanbul Festivali'nde sahneye çıktı 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Türkiye'ye gelen Jennifer Lopez, İstanbul Festivali'nde sevenleriyle buluştu

Habertürk Giriş: 05.08.2025 - 23:51 Güncelleme: 06.08.2025 - 00:12 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL