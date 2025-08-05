Jennifer Lopez, İstanbul Festivali'nde sahneye çıktı
'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Türkiye'ye gelen Jennifer Lopez, İstanbul Festivali'nde sevenleriyle buluştu
ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez, ‘Up All Night Live In 2025’ turnesi kapsamında 6 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye geldi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Festivali'nde sahneye çıkan Lopez, izleyicilerle buluştu.
Lopez, dans ekibi eşliğinde sahneye çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahne şovlarıyla dikkat çeken şarkıcı, performansıyla beğeni topladı.
56 yaşındaki şarkıcının konserine sanat ve iş dünyasından tanınan isimler de katıldı. Konseri izlemeye gelen kalabalık, Lopez’in şarkılarına eşlik etti.
Lopez, turne kapsamında 17 Temmuz’da Antalya’da da sahne almıştı.