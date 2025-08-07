Nevşehir'in festival dolayısıyla etkinliklere ev sahipliği yaptığını kaydeden Fidan, "Kapadokya, balon uçuşlarıyla dünyanın en önemli merkezlerinden birisi durumunda. Farklı figürleri içeren balonlarla bölge semaları güzelleşiyor. Geçen yıl balona binen yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Geçen yıl yaklaşık 770 bin kişi, Kapadokya'da balon turuna katılmıştı. Bu yılın ilk 7 aylık verilerine baktığımızda balona binen yolcu sayısında yüzde 11'lik artış olduğunu görüyoruz" dedi.