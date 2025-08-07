Beşiktaş Futbol Takımı nın transferi i&ccedil;in g&ouml;r&uuml;şmelere başlandığını duyurduğu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City nin Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu Wilfred Onyinye Ndidi, İstanbul a geldi. Atat&uuml;rk Havalimanı Genel Havacılık Terminali ne &ouml;zel u&ccedil;akla gelen Ndidi yi, burada siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı. Taraftarların fotoğraf &ccedil;ektirme isteğini geri &ccedil;evirmeyen Nijeryalı oyuncu, daha sonra konaklayacağı otele ge&ccedil;ti.