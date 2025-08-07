Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Muğla'da korkunç görüntü! Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı! | Son dakika haberleri

        Muğla'da korkunç görüntü! Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!

        Muğla'da dehşet anları yaşandı. Olayda yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya otomobil çarptı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, yerdeki kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle Palma ezilmekten kurtulurken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 10:34 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:49
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya (61) otomobil çarptı.

        DHA'nın haberine göre alkollü olduğu belirtilen sürücü, yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle Palma ezilmekten kurtulurken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Ö.K. (52) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Palma yere savruldu. Durumu gören çevredekiler yardıma koştu. Bu sırada alkollü olduğu ileri sürülen Ö.K., yerdeki Palma’nın üzerinden geçip kaçmaya başladı. Vatandaşların uyarıları ve araca müdahalesi sonucu Palma ezilmekten kurtuldu. Sürücü geri manevra yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        Lisa Jane Di Palma, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Palma'nın tedavisi sürerken, Ö.K. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

        OLAY KAMERADA

        Bu arada Ö.K.'nin, Lisa Jane Di Palma'ya çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Palma'nın ezilmemesi için çevredekilerin hem otomobile hem de sürücüye müdahale ettikleri görüldü.

