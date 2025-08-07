Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer yarışı: Jonathan Rowe!
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş ve Fenerbahçe için Fransız basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve iki ezeli ekibin aynı oyuncuya talip olduğu belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
JONATHAN ROWE YARIŞI!
RMC Sport'un haberine göre; kanat bölgesini güçlendirmek isteyen iki ekip, Marsilya'dan Jonathan Rowe'u gündemine aldı.
Fransız temsilcisi, 22 yaşındaki futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde yol ayrımına sıcak bakıyor.
Marsilya, Norwich'ten 2 milyon Euro'ya kiraladığı Rowe'un bonservisini 14.5 milyon Euro'ya satın almıştı.
Geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan İngiliz kanat, 3 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 846 dakika sahada kaldı.
Kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...