Trafik tartışması büyüdü! Badıllı ile Hacısüleymanoğlu aşiretleri karşı karşıya!

Muğla Bodrum’da kanlı biten trafikte yer verme kavgası yeraltı dünyasının yakından tanıdığı Trabzonlu “Oflu İsmail” olarak bilinen İsmail Hacısüleymanoğlu ailesi ve Şanlıurfa'nın önde gelen Badıllı aşiretini karşı karşıya getirdi. Hacısüleymanoğlu ailesinden biri trafikte yol verme kavgasına tutuştuğu sırada tarafları ayırmaya çalışan Badıllı aşiretinden birini vurdu. Hacısüleymanoğlu tutuklandı, Badıllı’nın tedavisi sürüyor.

Olay 4 Haziran’da Muğla’nın Bodrum İlçesi Gündoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Yeraltı dünyasında Oflu İsmail olarak bilinen İsmail Hacısüleymanoğlu’nun aile üyelerinden İbrahim Hacısüleymanoğlu, trafikte kendilerine yol verilmediği için karşı tarafla tartıştı. Bu tartışma kavgaya dönüşünde Urfalı Badıllı Aşiretinden Muhammed Badıllı, kavgayı ayırmak için araya girdi. Dinmeyen gerginlik, kavga eden kişilerin sayısının artması durumu iyice şiddetlendirdi. Silahına sarılan İbrahim Hacısüleymanoğlu, 2 kişiyi yaraladı. Kendini ise elinden vurdu.

KANAAT ÖNDERLERİ DEVREYE GİRDİ

Kasığından yaralanan Muhammed Badıllı yapılan ilk ameliyatın ardından Muğla’dan İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Yaşanan olayın ardından emniyette ifade vermeyen Hacısüleymanoğlu, savcıya verdiği ifadenin ardından Muhammed Badıllı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruması hasebiyle “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. Olayın büyük bir çatışmaya dönüşmemesi için kanaat önderlerinin devreye girdiği öğrenildi. Öte yandan Muhammed Badıllı’nın ABD’de ve İngiltere’de eğitim aldıktan sonra memleketi Urfa’ya dönerek doğa çalışmaları yaptığı ve sempozyumlar düzenlediği ortaya çıktı.

KAVGA TRAFİKTE YOL VERME YÜZÜNDEN ÇIKTI Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şüpheli-müşteki olarak ifadesi alınan İbrahim Hacısüleymanoğlu’nun ifadesine HABERTÜRK ulaştı. Hacısüleymanoğlu ifadesinde şunları söyledi: “Olay günü Ömer Al ile birlikte yemek yemeğe gittim. Dönüşte yolu bir aracın kapattığı ve bu nedenle trafiğin durduğunu gördüm. En önde biz bulunuyorduk. Aracı Ömer kullanıyordu. Geliş yönü de başka bir aracın park etmesi nedeniyle kapalıydı. Ben en önde olduğum için camı açtım ve aracın sürücü koltuğunda oturan şahsa ‘yol verirseniz geçelim, buraya neden park ettiniz’ dedim. Bu şahsı ilk defa orada gördüm. Bu şahıs bana ‘Sana mı soracağım, istediğim yere park ederim’ dedi ve bana tokat attı. Ben bu sırada arabanın içinde ön yolcu koltuğunda oturuyordum. Şahıs da aracın sürücü koltuğundaydı. Bana tokat atması üzerine ikimiz de araçtan indik. İnince bana yumruk attı. Ben de kendisine karşılık vererek yumruk attım. Sonra aramızda boğuşma oldu ve birbirimize sarılmaya başladık.”

“SİLAHIN AĞZINA MERMİYİ BEN VERDİM AMA VURMA NİYETİM YOKTU” Bu sırada Muhammed Badıllı’nın kendilerini ayırmak istediğini söyleyen Hacısüleymanoğlu, “Bu sırada Muhammed Badıllı olarak ismini öğrendiğim şahıs bizi ayırdı ve beni tuttu. Muhammed beni tutunca karşı taraftaki şahıs bana tekme ve yumruk atmaya devam etti. Bu sırada Ömer Al araçtan inerek karşı taraf olan Mehmet İrvül’ü tutmaya çalıştı. Bu sırada dükkandan tanımadığım 6-7 kişi ellerinde sopalarla çıktı ve beni darp etmeye başladılar. Bunun üzerine yere düştüm. 10 saniye kadar sonra kafamı kaldırdığımda şahısların Ömer’e yöneldiğini gördüm. Bunun üzerine ortalığı dağıtmak için ruhsatlı olan silahımı alma amacıyla arabama yöneldim. Amacım havaya uyarı olarak ateş etmekti. Silah ön yolcu koltuğunda çantamın içerisindeydi. Silahı aldım, bu sırada tanımadığım kişiler elime saldırdılar. Bu sırada silah patladı. Hatırlamıyorum ancak 3 kez patlamış olabilir. Bundan sonra silahı tanımadığım kişi elimden aldı. Ben de kendimi elimden yaraladığımı fark ettim. Silahımı geri istedim ve aldım. Hastaneye gitmek için araca bindim. Bu sırada karşı grup daha kalabalık olarak gelmeye başladı. Biz de olay yerinden ayrıldık. Canımı zor kurtardım. Olay sırasında tanımadığım şahıslar bana sinkaflı küfürler ediyorlardı. Benim vurma, yaralama, öldürme gibi bir niyetim yoktu. Sadece havaya ateş etmek istedim. Silahı elimden almaya çalışan şahsı hatırlamıyorum. Silahın ağzına mermiyi ben verdim. Olay sırasında nasıl olduysa silah patladı. Benim art niyetim yoktur, silahı kendi rızamla teslim ettim. Karşı taraftan şikayetçiyim” dedi.