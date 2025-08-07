Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
Son dönemde iç transfer hareketliliğini sürdüren Galatasaray, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ile sözleşme yenilemek için masaya oturdu. Tecrübeli savunmacı, yeni sözleşme görüşmelerinde mevcut maaşının iki katından biraz daha fazla bir ücret talep etti.
Galatasaray, Davinson Sanchez ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı.
Kolombiyalı stoperin kontratının 2030’a kadar uzatılması hedefleniyor.
Galatasaray, savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Davinson Sanchez ile uzun vadeli planlama doğrultusunda harekete geçti.
Sarı kırmızılı yönetim, 2027 yılında sona erecek mevcut sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak için Kolombiyalı stoperle görüşmelere başladı.
Tottenham’dan transfer edilen ve takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Sanchez’in Galatasaray’daki maaşı yıllık 3.2 milyon euro seviyesinde.
Ancak başarılı savunmacı, yeni sözleşme görüşmelerinde mevcut maaşının iki katından biraz daha fazla bir ücret talep etti.
Galatasaray yönetimi ise oyuncunun performansını ödüllendirmek istese de, daha sınırlı bir maaş iyileştirmesi yapmayı planlıyor. Bu nedenle pazarlıklar henüz sonuçlanmadı.
Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, Galatasaray cephesi Sanchez’in hem saha içindeki liderliği hem de istikrarlı yapısıyla uzun vadeli kadro planlamasında kilit rol üstlenmesini istiyor.
Yeni sözleşmenin kısa süre içinde netleşmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.