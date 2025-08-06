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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu - İş-Yaşam Haberleri

        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu

        American Eagle hisseleri Sydney Sweeney'nin yer aldığı ve ırkçılıkla suçlanan reklam kampanyası sonrası şu ana kadar yüzde 18 yükseldi. Yükselişte ABD Başkanı Trump'ın desteği de etkili oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 12:17 Güncelleme: 06.08.2025 - 12:28
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        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü yaptığı açıklamada kullandığı övgü dolu sözler giyim markası American Eagle'ın Sydney Sweeney'nin yer aldığı reklamlarını yeniden gündeme taşıdı.

        Söz konusu reklamda “Sydney Sweeney’nin harika jeanleri var" sloganı kullanıldı. İngilizce'de “jeans” (kot pantolon) ve “genes” (genler) kelimeleri aynı şekilde okunuyor. Bu sebeple firmanın sarışın, mavi gözlü bir oyuncu kullanarak "Harika genleri var" imasında bulunduğu iddia edildi. Bu da ırkçılık suçlamalarını beraberinde getirdi.

        İşte tartışmaları alevlendiren slogan:

        REKLAM

        TRUMP'TAN DESTEK GELDİ

        Son olarak hafta başında ABD Başkanı Donald Trump da tartışmalara dahil oldu. Trump, Sweeney'nin Cumhuriyetçi olduğunun hatırlatılarak reklam hakkındaki fikirlerinin sorulması üzerine "Kayıtlı bir Cumhuriyetçi mi? Şimdi reklamını çok seviyorum” ifadelerini kullandı. Trump daha sonra sosyal medyadan paylaştığı mesajında ise "Kayıtlı bir Cumhuriyetçi olan Sydney Sweeney, şu an piyasadaki en çekici reklama sahip" diye yazarak desteğini yineledi.

        Reklama dair ırkçılık suçlamaları devam etse de reklam kampanyasının başından bu yana American Eagle hisselerinde önemli bir yükseliş yaşandı.

        YÜZDE 18 PRİM YAPTI

        Sweeney'nin yer aldığı reklam yayınlanmadan önce 22 Temmuz'da America Eagle hisseleri günü 10.19 dolardan kapatmıştı. Trump'ın açıklamalarının ardından ise 13.28 dolara kadar çıktı. Dün gelen satışlarla hisseler 12.02 dolara gerilese de reklam kampanyasının başladığı tarihten bu yana yüzde 18'lik bir yükseliş yaşandı.

        Son haftalarda yaşanan yükseliş bir hisselerde bir geri dönüş anlamına geliyor. ABD'li firmanın değeri reklamlardan önce 1 senede yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti.

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