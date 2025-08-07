Habertürk
        Trump'ın, Netanyahu'nun "Gazze'yi tamamen işgal etme" planına karşı olmadığı iddia edildi | Dış Haberler

        Trump'ın, Netanyahu'nun "Gazze'yi tamamen işgal etme" planına karşı olmadığı iddia edildi

        Axios'un ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Gazze'yi tamamen işgal etme" planına karşı olmadığı iddia edildi. Trump'ın Gazze konusundaki kararı İsrail'e bırakmayı tercih ettiği öne sürüldü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 07:20 Güncelleme: 07.08.2025 - 07:20
        "Gazze'nin tamamen işgal edilmesine karşı değil" iddiası
        ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni bir askeri operasyon düzenleyerek Gazze Şeridi'ni "tamamen işgal etme" planına karşı olmadığı öne sürüldü.

        ABD'de yayın yapan Axios sitesinin ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail yönetimi, "Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme" planını onaylamaya hazırlanıyor.

        İsrail ordusundan Gazze'nin tamamının işgaline karşı uyarı
        İsrail ordusundan Gazze'nin tamamının işgaline karşı uyarı Haberi Görüntüle

        Bu planın karşısında durmayan ABD Başkanı Trump, bu konuya müdahil olmamayı ve Gazze konusundaki kararı İsrail'e bırakmayı tercih etti.

        Öte yandan Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, ABD'nin Gazze'deki insani durumu iyileştirmeye yönelik adımları desteklediğini ancak buradaki yardım çalışmalarını "üstlenmeyeceğini" kaydetti.

        ABD Başkanı Trump, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in "Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme" planı hakkında yorum yapmayacağını ancak bu konuda verilecek kararın İsrail'e ait olduğunu söylemişti.

        İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'Nİ İŞGAL PLANI

        İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli kaynak, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme eğiliminde olduğunu söylemişti.

        İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

        Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e, "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajı gönderildiği aktarılmıştı.

