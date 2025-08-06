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        Feyenoord - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Feyenoord - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'da Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda elde edeceği sonuçla 12 Ağustos'taki rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Feyenoord - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 20:47 Güncelleme: 06.08.2025 - 22:01
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        STAT: De Kuip

        HAKEM: Glenn Nyberg

        SAAT: 22.00

        YAYIN: S Sport

        Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Watanabe, Ahmedhodžić, Bos, Timber, Hwang, Hadj-Moussa, Steijn, Sauer, Ueda

        Fenerbahçe: İrfan Can E., Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Amrabat, Oğuz, Szymanski, İrfan Can K., En-Nesyri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk oluyor.

        Geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkı elde eden sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'e gerçekleştirdi.

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        Portekiz'de 3 hazırlık mücadelesi oynayan Fenerbahçe, kampın ardından taraftarı önünde Lazio'yla özel maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Portekiz'de Benfica'ya 3-2 yenilerek tek yenilgisini yaşamıştı.

        RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA CHOBANI STADI'NDA

        Sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısında tur için avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta sahasında oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

        FEYENOORD'UN HOCASI VAN PERSIE

        Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen Robin van Persie yapıyor.

        2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan, ardından da Feyenoord forması giyip futbol hayatını noktalayan Robin van Persie, geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçmişti.

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