Yaz tatilinin bitmesinin ardından diğer turizm bölgelerinde olduğu gibi Mersin'de de sezon kapandı. Geçtiğimiz haftalarda sonbaharla birlikte yağışlı ve serin bir havanın etkili olduğu Mersin'de sıcaklıklar ise tekrar arttı.

Sıcak havanın etkili olduğu bugünlerde UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi ise sakinliği sevenleri ağırlamaya başladı.

SICAKLIK 28 DERECEYE ÇIKTI

Sıcaklığın 28 dereceye çıkmasını fırsat bilen aileler, denizin tadını çıkarttı.

Denizin keyfini çıkaran tatilciler, Akdeniz'e 321 kilometre kıyısıyla bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi'nin Ekim ayında yoğun dönemlere göre daha güzel olduğunu kaydetti.

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"YAZDAN ÇOK ŞU İKİ AY GÜZEL"

Şu anda Kızkalesi'nin yazdan daha güzel olduğunu belirten tatilcilerden Fatma Ata, "Tatili burada çok seviyorum. Çocuklarım, 'Bu deniz aşkı ne olacak senin bu kadar? Bizi unutuyorsun' diyor. Gerçekten her yeriyle güzel Mersin" dedi. Bu mevsimde denize girdiğini söylediği arkadaşlarının şaşırdığını anlatan Ata, "Deniz çok güzel, su sıcak. Biz bu mevsimde İstanbul'da hiç giremiyoruz. Yani yazdan çok, bu iki ay mükemmel yani. İşini bilen bu aylarda geliyor" ifadelerini kullandı.

"SAKİNLİK VE GÜZELLİK BİR ARADA"

Sahile gelmeden duramadıklarını anlatan Hayriye Yağlıcalı ise "Çünkü kumsal, hava, deniz olarak en mükemmel yer burası geliyor bize. Kendi çocuklarım, torunlarım var, onlar da diyorlar 'Anneanne biz başka yere gitmek istemiyoruz.' diye. Bu iki, üç ay daha sakin, hem de daha güzel oluyor" diye konuştu.

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"EKİM AYINDA DENİZ TERTEMİZ OLUR"

Sezon bitmesine rağmen sıcaklıkların sürdüğünü anlatan otel müdürlerinden Nur Övür de, "Gördüğünüz gibi ekim ayındayız, havamız, denizimiz sıcak, misafirlerimiz hala otellerimizde. Ekim ayı denize girmenin en güzel zamanıdır. Neden diye sorarsanız kalabalıktan arınmış ve daha temiz bir denize sahip olduğu için ekim ayı en güzel zamandır. Bunu bilen tatilciler tabii ki ekim ayını tercih ediyor" şeklinde konuştu.