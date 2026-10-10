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        Haberler Gündem Güncel Türkiye'ye kaçırılmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi

        Türkiye'ye kaçırılmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi

        Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 67 canlı piton yakalandı. Pitonlar koruma altına alınırken, şüphelilere toplam yaklaşık 950 bin lira ceza uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Edirne'de yasa dışı yollarla Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 67 canlı piton ele geçirilirken, olayla ilgili şüphelilere toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.

        Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Milli Parklar ve Gümrük Muhafaza ekiplerince yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 67 canlı piton, ekipler tarafından koruma altına alındı.

        Olayla ilgili şüphelilere toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulanırken, yaban hayatını tehdit eden kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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