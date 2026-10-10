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        Haberler Dünya Batı Şeria'da öldürülen ABD'lilere ilişkin bilgilerin İsrail için "örtbas edildiği" iddiası

        Batı Şeria'da öldürülen ABD'lilere ilişkin bilgilerin İsrail için "örtbas edildiği" iddiası

        ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Amerikalılara ilişkin bilgilerin "ABD'nin İsrail Büyükelçiliğince örtbas edildiğini" öne sürerek, ABD Senatosu'nda "bu örtbas girişiminin" soruşturulmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        İddia: ABD İsrail Büyükelçiliği ölümleri örtbas etti

        Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarının öldürülmesiyle ilgili bilgileri gizliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Demokrat Senatör, "(ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike​​​​​​​) Huckabee ve onun bu konudaki yetkili temsilcisi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetini ve İsrail hükümetini korumak amacıyla bu bilgileri örtbas ediyor." ifadesini kullanarak, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinden "bu örtbas girişimini soruşturmasını" talep etti.

        ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin halihazırda "İsrail hükümetini koruyup örtbas ettiğini" kaydeden Van Hollen, "Eğer öldürülen Amerikan vatandaşlarının hakkını savunmazsak, bu durum ister Batı Şeria'da ister dünyanın başka bir yerinde olsun, haksız yere öldürülen hiç kimseyi savunamayacağımızı gösterir." görüşünü paylaştı.

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        #demokratlar
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