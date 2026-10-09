Derya Pınar Ak, aşkını paylaştı
Ünlü oyuncu Derya Pınar Ak, temmuz ayında aşk yaşamaya başladığı Muammer Akmeşe ile romantik anlarını sosyal medya hesabından yayımladı
Giriş: 09 Ekim 2026 - 18:29 Güncelleme:
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Derya Pınar Ak, aşk hayatında yaşadığı mutluluğu sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne sermeye devam ediyor.
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Ak, temmuz ayında Muammer Akmeşe ile yaşadığı birlikteliği ilk kez sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.
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Çift, ilişkilerini gözler önünden sakınmayarak mutlu anlarını hayranlarıyla paylaşmayı sürdürüyor. Oyuncu, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş yeni bir fotoğraf yayımladı.