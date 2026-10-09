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        Haberler Magazin Derya Pınar Ak, aşkını paylaştı

        Derya Pınar Ak, aşkını paylaştı

        Ünlü oyuncu Derya Pınar Ak, temmuz ayında aşk yaşamaya başladığı Muammer Akmeşe ile romantik anlarını sosyal medya hesabından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Derya Pınar Ak, aşk hayatında yaşadığı mutluluğu sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne sermeye devam ediyor.

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        Ak, temmuz ayında Muammer Akmeşe ile yaşadığı birlikteliği ilk kez sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

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        Çift, ilişkilerini gözler önünden sakınmayarak mutlu anlarını hayranlarıyla paylaşmayı sürdürüyor. Oyuncu, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş yeni bir fotoğraf yayımladı.

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        22 yaşındaki oyuncu, sevgilisinin kendisini öpücüklere boğduğu anları ve elindeki çiçek buketini takipçilerinin beğenisine sundu.

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        #Derya Pınar Ak
        #oyuncu
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