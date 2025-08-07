Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak - 7 Ağustos Hava Durumu

        Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan, Kars, Hatay, Van ve Toroslar gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz, Doğu Anadolu'da ise lodos etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 07:13 Güncelleme: 07.08.2025 - 07:13
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Akdeniz Toroslar Mevki, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 30°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 29°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 29°

        Adana

        Parçalı bulutlu 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 34°

        Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

