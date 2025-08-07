Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Akdeniz Toroslar Mevki, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı Bulutlu 30° Ankara Güneşli 36° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 34° Trabzon Sağanak Yağış 29° Bursa Parçalı bulutlu 29° Adana Parçalı bulutlu 35° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Kısmen Güneşli 34°

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.