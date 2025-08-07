Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda tarifelere ilişkin a&ccedil;ıklamada bulundu. Saatin gece yarısını ge&ccedil;tiğini belirten Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiğini duyurdu. MİLYARLARCA DOLAR G&Uuml;MR&Uuml;K VERGİSİ, ARTIK ABD YE AKIYOR Bu tarifelerden etkilenen &uuml;lkelerin uzun yıllardır ABD den faydalandığını savunan Trump, Milyarlarca dolar g&uuml;mr&uuml;k vergisi, artık ABD ye akıyor ifadesini kullandı. KARŞILIKLILIK ESASINA DAYANAN TARİFELER Beyaz Saray dan yapılan a&ccedil;ıklamada, Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD nin artan yıllık mal ticareti a&ccedil;ıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı &uuml;lkelere y&ouml;nelik karşılıklılık esasına dayanan g&uuml;mr&uuml;k vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği duyurulmuştu. Trump ın karşılıklılık esasına dayanan tarifelere ilişkin 2 Nisan da yaptığı a&ccedil;ıklamadan bu yana bazı &uuml;lkelerin ABD ile anlamlı ticaret ve g&uuml;venlik anlaşmaları yapmayı kabul ettiği ya da kabul etmenin eşiğinde olduğu vurgulanan a&ccedil;ıklamada, bazı &uuml;lkelerin m&uuml;zakereler yoluyla ABD ye bazı teklifler sunduğu, bazı &uuml;lkelerin ise hi&ccedil; m&uuml;zakereye girmediği bildirilmişti. A&ccedil;ıklamada, Trump ın bazı &uuml;lkeler i&ccedil;in karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar verdiği kaydedilmişti. S&ouml;z konusu kararnamedeki &uuml;lkelerin belirtilen oranlarda g&uuml;mr&uuml;k vergisine tabi olacağı ifade edilen a&ccedil;ıklamada, listede yer almayan &uuml;lkelere ise y&uuml;zde 10 luk tarifenin uygulanacağı belirtilmişti. &Ouml;te yandan Trump, Kanada ya uygulanan g&uuml;mr&uuml;k vergisi oranının y&uuml;zde 25 ten y&uuml;zde 35 e &ccedil;ıkarılmasını &ouml;ng&ouml;ren kararnameyi de imzalamıştı. Bu kapsamda Hindistan a y&uuml;zde 25, Endonezya ya y&uuml;zde 19, Irak a y&uuml;zde 35, İsrail e y&uuml;zde 15, Malezya ya y&uuml;zde 19, Norve&ccedil; e y&uuml;zde 15, İsvi&ccedil;re ye y&uuml;zde 39, Suriye ye y&uuml;zde 41, Tayvan a y&uuml;zde 20 ve Vietnam a y&uuml;zde 20 tarife getirilmesi planlanıyordu. T&uuml;rkiye ye ise y&uuml;zde 15 g&uuml;mr&uuml;k vergisi uygulanması &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;yordu.