HT Gastro
Stil

Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?

Bir peluş oyuncak salgınının ortasındayız! Kocaman gözlü, tuhaf sırıtışlı tüylü bebek Labubu, küresel bir fenomene dönüştü. Çocuklar için bir oyuncak olmanın ötesinde, yetişkinlerin de takıntısı haline geldi

Giriş: 07.08.2025 - 07:30 Güncelleme: 07.08.2025 - 07:30
Melike Tümer
Haberler Stil Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?

Sevimli mi, çirkin mi, yoksa tuhaf mı bulduğumu tam kestiremediğim son dönemin ünlü tüylü bebekleri Labubu ile tanışıklığım, yedi yaşında bir çocuk annesi olmamdan ileri geliyor. O yaş civarı arkadaş çevremiz (malum küçük arkadaşlar ediniyorum ben de) büyük ilgi duyuyor bu Labubu’lara…

Sadece çocuk çevremde göreceğimi sanmıştım bu tüylü yaratıkları ama yanılmışım.

Meğer ünlüler dünyası kapısından da giriş yapmış koca gözlü yaratık. Lady Gaga, binlerce dolarlık Hermes çantasını yeterince şık bulmuş olmayacak ki, onu bir Labubu ile süslemeyi tercih etmiş.

Ama konunun sadece Lady Gaga’nın bir kerelik tercihinden ibaret olmadığını anlamam kısa sürdü. Rihanna, Dua Lipa gibi isimler de çoktan yeni çanta aksesuarını bulmuş. Meğer çocuklar için bir oyuncak olan Labubu, ünlülerin yanı sıra gençler arasında en şık çantalara takılan birer aksesuara dönüşmüş. Üstelik Birkin, Chanel gibi lüks modaya ait çantalar için kullanılan aksesuar şeklindeki peluşların en nadir olanlarının fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor.

İster kabul edelim ister etmeyelim, ama bugün artık bu tüylü bebeklerin küresel bir sansasyon haline geldiği bir gerçek. Hatırlayın, hani bir dönem uzun saçlı troll bebekler vardı. 1990’lı yıllarda sadece çocukların değil, yetişkinlerin de elinden düşmüyordu. Yine aynı yıllarda Türkiye'de 'sanal bebek' olarak adlandırılan Tamagotchi’ler vardı hani… Minik bir avuç içi cihazı, tıpkı bir bebek gibi besliyordunuz…

Çinli oyuncak üreticisinin çıkardığı elf benzeri yaratık Labubu da 2025’in takıntısına dönüştü. Dünyanın Labubu'ya olan hayranlığı, üretici şirketin kârını geçen yıl neredeyse üç katına çıkardı ve bazılarına göre, pandemi ve Batı dünyasıyla gergin ilişkiler nedeniyle zarar gören Çin'in yumuşak gücünü harekete geçirdi.

Hong Kong doğumlu sanatçı Kasing Lung’un ‘Canavarlar’ adlı resimli kitap serisi için yarattığı bu bebekler, 2019 yılında oyuncak üreticisi ile iş birliği kapsamında figürlere dönüştürüldü. O zamandan beri popülerlikleri, özellikle de çanta süsü formunda, hızla arttı.

Sivri kulaklar, iri gözler ve tam dokuz dişi gösteren muzip bir sırıtışla kendine has bir görüntüsü var Labubu’ların. Bu yaratıkları tartışmaya açan internet dünyası, bunların sevimli mi yoksa tuhaf mı olduğuna bir türlü karar veremiyor.

Son dönemde pek çok trendin kaynağı olarak TikTok gerçeği yadsınamaz. #Labubu etiketi altında milyonlarca video üretimi var baktığınızda. Kutu açma anları mı dersiniz, kendi ördükleri Labubu versiyonlarını heyecanla paylaşanlar mı, herhangi bir konuyu Labubu’ya bağlayan videolar mı…

Bir peluş oyuncak salgınının ortasındayız aslında. Yetişkinler de sevimli olan her şeyin kilit tüketicisi haline geldi. Amerika merkezli araştırma grubu Circana'ya göre, her 5 oyuncak ve oyundan biri artık 18 yaş üstü kişiler tarafından kendileri için satın alınıyor.

Çinli şirket Pop Mart, tavşan kulaklı ve çılgın bir sırıtışa sahip bu tüylü yaratıkları 2019'da dağıtıma çıkardı. Geçen yıl hayran kitlesi kazanan Labubu için şirket, 2024 yılında satışlarında yüzde 700'den fazla artış bildirdi.

Çin’de doğan, en fazla Amerika’da büyüyen Labubu kültü, çocukluk ve yetişkinlik arasındaki sınırın giderek belirsizleşmesiyle ‘çocuk yetişkinler’ arasında daha fazla değer görüyor. Veriler, son birkaç yılda, daha fazla Amerikalı yetişkinin peluş oyuncak satın aldığını gösteriyor.

Yetişkinliğin ağırbaşlı olma zorunluluğunu reddedenler, yetişkin hayatına daha fazla oyun katmak istiyor. ABD’de kültler üzerine çalışan Emory Üniversitesi’nden Prof. Erica Kanesaka, Labubu’ları, “kamusal alanda sevimlilik gösterileri" olarak tanımlıyor. Hayranları, Labubu'yu ofis masalarına, vardiyalı çalıştığı fast food dükkanlarına iş günlerinde taşıdıklarını anlatıyor. Bu oyuncak için ödenen paralar değişkenlik gösteriyor. ABD’de fiyatlar 30 dolar ila 10 bin dolar arasında değişiyor.

Büyük boyutlarda ürünlere dönüşmüş Labubu’lar 120 bin dolara kadar çıkıyor. Hatta insan boyutundaki Labubu bebeği, Pekin'deki bir müzayedede 150 bin dolara alıcı bularak yeni bir dünya rekoru kırdı. Ülkemizde de oyuncak fiyatı 20 bin liraya kadar çıkıyor.

Labubu takıntısı dünyada öyle vahşi bir boyuta ulaştı ki, üretici şirket mağazalarda yaşanan kaos haberlerinin ardından İngiltere’de Labubu'ların mağazadan satışını askıya almaya karar verdi.

YETİŞKİNLER İÇİN LABUBU'NUN ANLAMI

Peki, yetişkinler neden bu oyuncaklara ihtiyaç duyuyor? Sevimli nesneleri benimsemeye yönelik bu savunmacılık, çocukluğun korunaklı bir yaşam evresi olarak görüldüğü bakışın yavaş yavaş dağıldığını gösteriyor.

‘Çocuk gibi olmak’ giderek daha olumlu bir çağrışım kazanıyor. Fikirlere daha açık olma, tutuculuktan uzaklaşma gibi anlamlar ifade edebiliyor. Aslına bakarsanız yetişkin olmanın ne anlama geldiğine dair tutumlar da değişiyor.

Çocukların yetişkin olduklarında kırılganlıklarından kurtulmaları gerektiği varsayımı, artık daha az kabul görüyor. İnsanlar kaygılı olduklarını itiraf etmekten utanmıyorlar örneğin. İşte yetişkinliğe karşı bu yeni bakış açısı, harika bir pazarlama taktiğiyle tüm dünyayı kasıp kavuran bir fenomen yaratabiliyor.

Labubu’yu üreten şirketin sosyal medya paylaşımları, pazartesilerden nefret eden, kahve içen ve Zoom toplantılarına feci dağınık odalardan katılan veya ofise gitmek yerine dışarıda arkadaşlarıyla (veya oyuncaklarıyla) oynamayı tercih eden çalışanlara yönelik gibi görünüyor.

Kanıtlar, bu yaklaşımın başarılı olduğunu gösteriyor. Labubu’yu üreten şirketin nisan ayında çevrimiçi mağazasını ziyaret edenlerin yüzde 39'unun 25 ila 34 yaş aralığında olduğunu görmezden gelemeyiz.

Hayata karşı eğlenceli tavır, git gide yayılıyor. Çünkü herkes biliyor ki pazartesi sabahı o korkunç uyanma alarmı yine çalacak, e-postalar yine gelecek. Ama ‘çocuk yetişkin’ mantığına göre, sabah 9'daki o toplantıya bir oyuncak getirirseniz kendinizi biraz daha iyi hissedebilirsiniz.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
ChatGPT terapist olmaya uygun mu?
ChatGPT sizi dinleyebilir, hatta anlayabilir. Peki hissedebilir mi? Uzmanlar dijital terapinin sınırları olduğunu kaydediyor ve ekliyor: Yapay zeka, gerçek empatiyi taklit edemez
Dünyanın en iyileri belli oldu
Converse küp şekline girdi Cubverse doğdu
Converse'den türetilen parmak arası bile görmüştük ama bu kadarı da fazla dediğinizi duyar gibiyiz. Armand Croisonnier, Matteo Cavarra ve Edgar Beyls isimli stil danışmanları tarafından tasarlanan küp şeklindeki eğlenceli Converse yani Cubverse sosyal medyada tanıtıldı.
Hangi koltuklar daha güvenli?
Uzmanlar, belirli koltuklarda oturan yolcuların uçak kazasından kurtulma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.
İşte yılın popüler gelinlik modelleri
Havaların ısınmasıyla düğün mevsimi geldi çattı. Gelinlerin 'tatlı' telaşı da başladı. Peki yeni sezonda gelin adaylarını hangi gelinlik modelleri ve trendler bekliyor?
Babaanneler göreve!
2025 Mayıs ayında Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının rahatlamak için başvurduğu en az bir büyükanne hobisi olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre her fırsatta teknoloji bağımlısı ya da meraklısı diye yaftalanan Z kuşağı o elindekini sessizce yere bırakmaya başladı.
Avrupa'nın en iyi 20 plajı, ikisi Türkiye'den
World's 50 Beaches ekibinde yer alan seyahat uzmanları, 2025 yılında dünyanın en iyi 50 plajını yeni bir raporla sıraladı. Bu listenin bir sonraki yaz tatilinizi planlamanıza ilham vermesini umuyoruz. Listede Türkiye'den de iki yer var.
Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
Yaz geldiğine, bayram tatili yaklaştığına ve okulların tatile girmesine az kaldığına göre klasikleşen Yunan Adalarına giriş rehberimizi yayınlamanın vakti geldi demektir. Hangi firma hangi adaya nereden kalkıyor?
Nerede kaldı o eski hasır sepetli simitçiler?
30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
İnsan alışkanlıkları, insanın eşya ile ilişkisi... Sosyoekonomik ve kültürel yelpazenin tüketim alışkanlıklarına etkisi ne olabilir? Bir ailenin sahip oldukları bize o aile hakkında neler anlatabilir?
Gece müzeciliği 27 noktada başlıyor
Gece müzeciliğinin rotası belli oldu. 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak programa göre İstanbul'dan Adıyaman'a, İzmir'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan 27 farklı noktada müzeler gece gezilebilecek. Bu müzeler hangileri?
Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
Brezilya'da Mato Grosso do Sul eyaletindeki kasvetli bir hapishane hücresinde, bir adam Don Kişot'un son sayfasını çevirir, kitabı kapatır ve kalemi eline alır. Bundan sonra yazacakları, hapis cezasını kısaltabilir.
Deniz feneri ebeveynliği
Bazen, bir ebeveynin yapabileceği en iyi şey hiçbir şey yapmamaktır! Uzmanlar 'helikopter ebeynlik' yerine 'deniz feneri ebeveynliği'ni öneriyor
Kişisel stil öldü mü?
Sokakta yürürken gördüğünüz bir kişinin ne giydiğine bakarak onun ne kadar "çevrimiçi" olduğunu anlayabileceğinizi biliyor muydunuz?
Birkin kahkül modeli geri döndü
Jane Birkin 60'ların sonunda şöhrete kavuşmasından bu yana bir stil ikonudur. Sadece Hermes çantaları yüzünden değil, günümüzün en trend saç modellerinden birini icat ettiği için de teşekkür etmeliyiz ona. İşte yeni nesil arasında gene popüler olan Birkin kahkülleri...
Plan yapmaya değer 18 plaj
Listedeki plaj ve koylar hem deniz ve kum hem de güneş vaat ediyor. Daha önce gördüğünüz, görmediğiniz, bir daha görmek için yanıp tutuştuğunuz muhteşem güzellikler için gelin listeye bakalım.
Hangi renk sebze ne işe yarar?
Meyve ve sebzelerden oluşan gökkuşağı beslenmeyi teşvik etmek, tüm yaş gruplarında sağlık faydalarını en üst düzeye çıkarmak için basit bir stratejidir.
'Görevimiz Tehlike' kırmızı halıda
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike filmiyle devam etti. Kırmızı halıda yine 'sade' tercihler göze çarptı
Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali başladı! Festival yönetiminin, bu yıl 'şeffaf' ve 'çıplak'lık içeren elbiselere kesin bir yasak getirmesiyle kırmızı halıda daha sofistike tercihler vardı. Irina Shayk, Bella Hadid gibi isimler sade kıyafetlerle boy gösterdi
'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
Müziğin son dönemde en sevilen genç kadınlarından bazıları popun katı kısıtlamalarını reddediyor. Onlara 'Alt-Girls' ya da daha anlaşılır tabirle 'Alternatif Kızlar' deniyor. Yaza damga vurmak için gün sayıyorlar
Anneler gerçekten ne ister?
Anneme en pahalı hediyemi ilkokul 1'deyken verdim. Daha fazlasını hiç satın alamadım. Hayatımızın sonuna dek o anıyı zihin çerçevemizde asılı tutacağız. Anne olunca anladım ki, ben de benzer bir hediyeyi bekliyormuşum hep. Şimdi, reklamları kapatıp anneleri dinlemeye hazır mısınız?
Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
Snob mu züppe mi tiki mi? Ya da hiçbiri mi? Met Gala teması olan Black Dandyism ne demek? Nereden doğdu? Kıyafetler olduğundan da fazla anlam barındırabilir mi? Siyah erkekler gösterişli modayı, gurur ve direnişi ifade etmek için nasıl kullandı?
2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
ABD Michigan'da sevilen bir kitapçının kitaplarını yeni dükkanına taşımasına yardımcı olmak için 300 kişi biraraya geldi ve toplumdaki dayanışmanın güzel bir örneği olarak elden ele kitapları iki sokak ötedeki yeni mekana taşıdılar. Bir zamanlar İstiklal'de Robinson Crusoe Kitabevi de bu şekilde taşınmıştı.
Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
Moda dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan geleneksel Met Gala, Metropolitan Sanat Müzesi'nde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Kırmızı halıda birçok davetli, 1940'larda Afro-Amerikalı erkekler arasında popülerleşen, geniş omuzlu ve yüksek belli takım elbiselerine çağdaş bir dokunuş getirdi. Takım elbiseler ve siyah renk 'mavi' halıya hakimdi...
Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
UNESCO'nun 2017 yılında gastronomi şehri seçtiği Hatay'da mezeler hariç sıcak olarak 600'ün üzerinde yemek çeşidi var. Ve bu haberde en özel 28 tanesini bulacaksınız.
Erkeklerde kirpik kesme trendi
Genç erkekler, daha erkeksi görünmek için tehlikeli bir çaba içine giriyorlar. Kirpik kesme trendi yükselişte...
Dünyanın en pahalı 5 lisesi
Dünyanın en pahalı 5 lisesi İsviçre'den özel okullar. Pek şaşırtmadı değil mi?
Bekarlık demansı engelliyor mu?
Florida Üniversitesi'nden Dr. Selin Karaköse ve ekibi tarafından yürütülen 18 yıllık bir çalışma, evli olmayan yetişkinlerin evli olanlara göre daha düşük bunama riskine sahip olabileceğini öne sürerek eski varsayımlara meydan okuyor ve diyor ki evlilik tek başına daha iyi bir bilişsel sağlığı garanti etmez.
Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
Netflix'in dünya çapında ses getiren dizisi Adolescence, ergenlik dönemine dair pek çok soruyu gündeme yeniden getirdi. Klinik Psikolog Aybeniz Yıldırım ile diziden yola çıkarak son yıllarda ergenlik döneminde artan şiddeti, akran zorbalığı ile siber zorbalığı, çocuk ile aile arasındaki iletişim eksikliğini ve bu çocukları nasıl kazanabileceğimizi konuştuk
Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
Türkiye, yaşamın iyi olduğu Cittaslow Kentler Ağı'na 2009 yılında katıldı ve bugüne kadar toplam 26 kentimiz bu ağa dahil oldu. Sakin şehir kavramı tam olarak nedir ve o kente ne kazandırır?
Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
Yüksek tavanlı, mermer masalı büyük salonlarıyla Viyana kafeleri, şehrin sosyal ve kültürel merkezini oluşturuyor. UNESCO'nun kültür mirası olarak kabul ettiği bu kafeleri adeta bir müze gibi gezebilirsiniz…
Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
Baget, yağsız bir hamurla yapılan uzun ve ince bir Fransız ekmeğidir. Fransızlar iyi bir baget ekmeğinin beş duyuya hitap ettiğini söyler. Bir baget ekmek Fransızlara başka neler ifade eder?
Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
"Ne var canım, çocuk özenmiş, yüzüne bazı cilt bakım ürünleri sürmüş" diyenler ve "Bizim kız da büyüyünce çok süslü olacak" diye konuya 'sevimlilik' çerçevesinden yaklaşmak isteyenlere kötü bir haberimiz var. Çocuk yaşta kozmetik tutkusu, ileride geri döndürülemez sorunlara yol açabiliyor
Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
Yaşlanırken ne normaldir ne değildir? Yaşlandıkça olabilecek 4 tuhaf değişiklik nelerdir?
İstanbul'un hanları gezmekle biter mi?
Bu restoranda sadece büyükanneler çalışıyor
New York'ta bir restoran mutfağına şef olarak sadece herkesin en sevdiği aşçıları alıyor: Büyükanneleri. Yıllardır çocuklarına, torunlarına, eşlerine dostlarına yemek pişiren bu usta şefler arasında iki de Türk büyükanne var.
Milyonların izlediği 6 saatlik sabah rutini 
Fitness koçunun buzlu yüz banyosu ve muz kabuğu masajıyla saatler süren sabah rutini anlamsız ve gülünç bulunsa da milyonlarca kullanıcı tarafından izleniyor…
Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
İnsanlardaki baharat arzusu, bazen acıya katlanabilme becerilerinin önüne geçebiliyor. Peki nedir bu insanların acıya düşkünlüğü?
Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan, Kars, Hatay, Van ve Toroslar gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz, Doğu Anadolu'da ise lodos etkili olacak.
Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
Aydın'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan, orman yolunda tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili genç kızın sevgilisi gözaltına alındı
Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 19. dakikada Quinten Timber ve 90+1. dakikada Hadj-Moussa attı. Temsilcimizin tek golü ise 86. dakikada Sofyan Amrabat'tan geldi. Rövanş maçı 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadı'nda oynananacak.
Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, asansörün halatının kopmasıyla kabinle 3'üncü kattan zemine düşen eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç hayatını kaybetti, kızı Fatma C. ağır yaralandı
ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'ne silahlı saldırı düzenlenirken, 5 askerin vurulduğu bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.
Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Almanya'dan tatil için geldiği Aydın'ın Didim ilçesinde laf atma nedeniyle çıkan kavgada P.G.'nin (17) başına sopayla vurduğu Poyraz Basnak (18), tedavi gördüğü İzmir'deki hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.
"Finali hayal ediyoruz!"
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's takımına konuk olacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, zor bir maça çıkacaklarını bildiklerini ancak bu turnuvada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.
Beşiktaş, Ndidi transferini açıkladı!
Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin transferi için Leicester City'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Mourinho: Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynanan ilk maçın ardından düzenlenen ilk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi, dün akşam saatlerinde Balıkesir açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yukay'ı arama-kurtarma çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başlarken, iş insanının teknesiyle limandan ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Görevlendirilen ekiplerin bölgeye intikal etmesine müteakip, kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir emareye rastlanmamıştır. Gün boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur ile arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir. Kazaya uğrayan tekneye ilişkin adli tahkikat Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi
Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
1 Haziran'da düzenlenen seçimleri kazanarak Polonya Cumhurbaşkanı olan Karol Nawrocki farklı kişiliğiyle ön plana çıkıyor. Tarih alanında doktora sahibi olan Nawrocki aynı zamanda amatör bir boksör.
Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
American Eagle hisseleri Sydney Sweeney'nin yer aldığı ve ırkçılıkla suçlanan reklam kampanyası sonrası şu ana kadar yüzde 18 yükseldi. Yükselişte ABD Başkanı Trump'ın desteği de etkili oldu
BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
Son dönemde sahte kimlikle oluşturulmuş e-imza ve diploma haberleri gündem olmuştu. Süreci takip eden BTK denetim başlatmış ve ⁠NES başvuru sahibinin adına kayıtlı tüm hatlara, işlem yapıldığı bilgisini içeren SMS gönderilmesi zorunluluğu getirmişti. BTK bununla birlikte önlem olarak sertifikaları SMS'ten 6 saat sonra üretilebilecek hale getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da eğitim hayatına yönelik ortaya atılan iddialarla ilgili Habertürk'e konuştu. Sayan "Hayatımın tamamını okuyarak geçirdim. Hiçbir zaman "Bu kadarı yeter" de demedim. Birileri iftira atacak diye, bu saatten sonra bu duruşumu ve hevesimi değiştiremem. Burada belirtmiş olayım. Okumaya ve eğitimimi sürdürmeye devam edeceğim. Umarım iftira atan arkadaşlara bu açıklamam yeterli gelir" ifadelerini kullandı. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in yazısı
Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin başlattığı yeni hukuki baskı dalgası, ülkedeki önde gelen hukuk firmalarının çevre, LGBTİ+ hakları ve polis hesap verebilirliği gibi alanlarda çalışmaktan vazgeçmesine yol açıyor. Hukuk çevrelerinde "soğutma etkisi" yaratan bu baskının, adalet arayan binlerce kişi ve kurumun savunmasız kaldığı yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getiriyor.
Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
Gana hükümetinden yapılan açıklamaya göre, aralarında savunma ve çevre bakanlarının da bulunduğu 8 kişi helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a yönelik ek yüzde 25 gümrük vergisi duyurdu. Trump, karara gerekçe olarak Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı petrol ithalatını gösterdi.
Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi
ABD Başkanı Donald Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye dair açıklamada bulundu. Trump, görüşme sonucu büyük ilerleme kaydedildiğini ifade etti. ABD basını, Donald Trump'ın Putin ile önümüzdeki hafta bir araya gelmeyi düşündüğünü bildirdi.
"AB, ABD karşısında neden siniyor?"
ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Leyen'in ticaret anlaşmasına varması, Avrupa siyasetinde tartışmaların fitilini ateşledi. AB'nin gücünün potansiyelini göstermediği ve ABD'nin karşısında boyun eğdiğini öne süren Avrupalılar, Trump'ın sıra dışı hamlelerini kanıksamak yerine aynı netlikte bir duruş sergilenmesinin AB değerlerine uygun olan yol olduğunu belirtiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesi için yoğun bir çalışma içindeyiz" diyen Erdoğan, "2002'den bugüne tam 13 bin 291 tarihi eserin ana vatana iade edilmesini sağladık." ifadelerini kullandı
Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, önceki gün talep toplama süreci başlayan Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikasında ciddi bir derinliğe ilk günden ulaştıklarını belirtti. Yılmaz, "Gayrimenkul sertifikasında fiyat düşüşlerinin veya anlamsız artışların önüne geçmek adına da gerekli önlemleri SPK ile beraber aldık" dedi. Projenin etaplar halinde arz edilecek olmasıyla ilgili ise "Projemizi etaplar halinde yapılandırmamızın sebebi, piyasa talebini sağlıklı bir şekilde karşılayarak piyasa derinliğini korumaktır. Bu strateji, ani fiyat boşluklarının önüne geçerek daha istikrarlı bir piyasa oluşumunu destekleyecektir" ifadelerini kullandı