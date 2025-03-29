Milyonların izlediği 6 saatlik sabah rutini
Fitness koçunun buzlu yüz banyosu ve muz kabuğu masajıyla saatler süren sabah rutini anlamsız ve gülünç bulunsa da milyonlarca kullanıcı tarafından izleniyor…
Sosyal medya bu kez yeni bir viralin etkisi altında: Yüze buz banyosu (Ice Face Bath)
Aslında konu basit, bir sağlık ve güzellik trendi olarak soğuk suyun canlandırıcı ve yenileyici gücünden faydalanılıyor. Bu tekniği viral yapan ise Amerikalı fitness hocası Ashton Hall’un abartılı sabah rutininin bir parçası olması. Çoğumuzun sabah rutini alarmı telaşla kapatıp alel acele giyinip, hızlıca yatağı toplayıp işe gitmek için kendimizi sokağa atmak olsa da bazılarının rutini bedenine ve ruhuna bakım yapmak, sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlamak, günü planlamak için kendine vakit ayırmak olabiliyor. 10 milyona yakın takipçisi olan içerik üreticisi Ashton Hall, içinde yaşadığımız gösteri toplumunda kitleleri nasıl etkileyeceğini biliyor olmalı ki bu rutini bir trend haline dönüştürmüş.
Hall’un rutinini gösteren Twitter paylaşımı 755 milyon görüntülenme aldı.
Erken kalkan like alır
Bu rutine yakından bakarsak aşırı kaslı ve siyahi Hall’un hava daha aydınlanmadan, adeta ibadet edercesine bir adanmışlıkla güne başladığını görüyoruz. Sabah 03:50’de kalkan Hall, önce ağzındaki bantı çıkartıyor, belli ki rutinin bir parçası da bu. İçinde buz küpleri ve mineral su dolu koca bir tasa yüzünü daldırıyor, düşüncesi bile ürpertiye neden olsa da bunu her sabah yapıyor. Buzlu su banyosundan sonra balkonda egzersiz, ardından giyinip kuşanıp hatta altın saat takılıp gidilen fitness, buhar banyosu, yüzme seansı, günlük tutmak, saç sakal tıraşı, pedikür, kahvaltı falan derken bu rutini yaklaşık 10’a kadar sürdürüyor.
Her sabah…
Rutinin önemli bir kısmı da muz kabuğu bakımı; yediği muzun kabuklarıyla yüzünü ovalıyor (peeling) ki bunun da cildini daha parlak ve pürüzsüz bir hale getirdiğini söylüyor.
Biz yoruluyoruz o yorulmuyor
İzlerken yoruluyoruz ama o yorulmuyor. Hatta bu rutinin hayatını değiştirdiğini söylüyor. Tüm bunları yaparken girişimci olduğunu da sık sık hatırlatan Hall elbette bu imajın tamamlayıcısı olarak “Para için çalışmayın, bırakın para sizin için çalışsın” veya “Kaybettiğiniz parayı yeniden kazanırsınız ama zamanınızı asla” gibi aforizmalar paylaşıyor. Bu sırada kendisine yüzü görünmeyen beyaz ırktan kadınların hizmet ettiğini görüyoruz, takipçilerinden biri de bunun altını çizerek diyor ki: “Bu adam atalarının intikamını alıyor…”
Lady Gaga, Jenifer Aniston, David Beckham buz banyosu yapıyor
Bu sıradışı alışkanlıklar dizisi pek çok trend gibi kimilerince saçma hatta utanç verici bulunsa da elbette kendisinin “influence” ettiği yani etkilediği kitleler de var. Aslına bakılırsa buzlu su banyosu bazı toplumlarda geleneksel yönü de olan bir teknik. Dünyaca ünlü sanatçı Lady Gaga da daha önce gösterilerden sonra 5-10 dakikalık buz banyosu yaptığını takipçileriyle paylaşmıştı. Sadece o da değil Jenifer Aniston, David Beckham ve Chris Hemsworth de buz banyosunun faydalarından bahsetmişti.
Soğuk su, ciltteki kan akışını artırarak yüzün daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlıyor; gözenekleri geçici olarak küçülterek cildin daha pürüzsüz görünmesine yardımcı oluyor; özellikle sabahları göz altlarında oluşan şişkinlikleri gidermek için uygulanıyor. Ayrıca vücudu uyararak daha enerjik hissetmeyi de sağlıyor. Elbette beğenilere bakarak bu tekniği uygulamamak gerekiyor çünkü herkes için uygun bir yöntem değil. Özellikle kalp sorunları olan kişiler için bu yöntem riskler barındırıyor.
“Yüzünüzü buzlu suda 30 saniyeden fazla bekletmeyin”
Buz banyosunun yanısıra yüzüne muz kabuğu sürmesi de bir o kadar konuşuldu. Muz kabuğunun cilde iyi geldiği, sivilce izlerini kapatmaya ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olabileceği biliniyor. Fakat bunun koşulları ne olmalı? Görüşüne başvurduğumuz Dermatoloji Uzmanı Dr. Züleyha Özgen, öncelikle sosyal medyada viral olan içeriklerin “etik çerçevesi olmadığına ve kanıta dayalı tıbbi gerçekleri yansıtmama ihtimaline” dikkat çekiyor. Buzlu suyun damarları önce daraltıp sonra genişleterek ödem atmaya katkıda bulunduğuna, ancak yüzü bu buzlu suda 30 saniyeden fazla bekletmemek gerektiğini söylüyor.
Muz kabuğunun ise antioksidan bakımından zengin olduğunu hatırlatan Dr. Özgen “Muz veya elma, portakal kabuğunu yüzümüze sürersek elbette antioksidan ve C vitamini sürmüş oluyoruz. Ama istenilen oranda etki etmediği için pek bir fayda beklememek gerekiyor. Ciltte çok da bekletmemek gerekiyor, çünkü kimyasal kontaminasyon ve bakterilerin çoğalmasına sebep olabilir. Cildimize uygun olmayan maddelerle buradaki florayı da bozabiliriz” uyarısında bulunuyor. Ayrıca sağlıklı yaşamın bir bütün olarak tüm bu buz ve muz uygulamalarından daha etkili olduğunu vurgulayarak “Şekerden ve işlem görmüş gıdalardan uzak durun, sağlıklı, dengeli beslenip spor yapın. Bu kişi yüzüne muz sürmese ve yüzünü buzlu suya sokmasa da yaptığı spor nedeniyle yine sağlıklı görünecekti. Ayrıca burada yüzüne yapılan işlemler veya kullandığı kozmetik ürünlerden de bahsetmedi, onu da hesaba katmak gerekir” diyor.
Ne kadar saçma bulursak bulalım, buzlu ve muzlu sabah şovlarının milyonların ilgisini çekmesi belki de tüm bu kitlenin güne iyi başlamak gibi bir muradı olduğunu gösteriyor olabilir.