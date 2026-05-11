        Hava Durumu Güncel hava durumu: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu seyredecek. İç Anadolu'da Konya ve Karaman hariç geniş bir alanda, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve bazı Marmara illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 07:16
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAKARYA °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        ANTALYA °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        BURDUR °C, 26°C

        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

