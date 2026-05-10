Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Yüksek sesli müzik' cinayetinde acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı | Son dakika haberleri

        'Yüksek sesli müzik' cinayetinde acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı

        Balıkesir'de aracında yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurulan İsmail Süzan'ın cenazesi, yıllarca direksiyonunda oturduğu çekici ile mezarlığa taşındı. Evli ve 1 çocuk babası Süzan, gözyaşlarıyla toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 14:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde aracında yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle çıkan tartışmada Ali Topallar (50) tarafından pompalı tüfekle vurulan İsmail Süzan’ın (46) cenazesi, yıllarca direksiyonunda oturduğu çekici ile mezarlığa taşındı.

        DHA'nın haberine göre evli ve 1 çocuk babası Süzan, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay, 7 Mayıs saat 14.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayi sitesinde işletmesi bulunan kaynak ustası Ali Topallar ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan arasında 'yüksek sesle müzik dinleme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        REKLAM

        Ali Topallar, iş yerinden aldığı pompalı tüfekle evli ve 1 çocuk babası İsmail Süzan'a 3 el ateş etti. Kasığından vurulan İsmail Süzan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Süzan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da sevk edildiği Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan İsmail Süzan, 9 Mayıs’ta hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Topallar ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        CENAZESİ ÇEKİCİ ÜSTÜNDE TAŞINDI

        İsmail Süzan için Erdek Yalı Cami’nde dün öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Süzan’ın aile yakınları, esnaf arkadaşları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından yıllarca direksiyonun başında çalıştığı çekici araca konan Süzan’ın cenazesi, Erdek Şehir Mezarlığı’na götürülüp, toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Geçmişin Kokusu sinemaseverleri bekliyor

        Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te geçen sarsıcı bir hikayeyi konu alan 'Geçmişin Kokusu' filmi sinemaseverleri bekliyor

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!