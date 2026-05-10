        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!

        Abdullah Kavukcu'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kazanılan şampiyonluğun ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kavukcu, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer oluş süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 10:42 Güncelleme:
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"

        Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Osimhen'in sarı-kırmızılı kulübe kazandırılmasında büyük pay sahibi olan Kavukcu, Nijeryalı yıldızın Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili bilnmeyenleri HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'e anlattı.

        İşte o açıklamalar:

        "OSIMHEN, '100 MİLYON TEKLİF ETSELER DE GALATASARAY'A GELECEĞİM' DEDİ"

        "Hayal ettik, hayalleri gerçekleştirdik. Osimhen’i almamıza Türkiye’den insanlar değil, dünyada kimse inanmadı. Karşı kulüpten 90 milyon teklif vardı. Osimhen, “100 milyon teklif etseler de gitmeyeceğim; Galatasaray’a geleceğim.” dedi. Bunu nasıl başardık? Bir tek biz başarmadık. Taraftarlarımız, buradaki sevgi bunu başardı. Bizim üstümüze düşen de başkanımla beraber o kaynağı bulabilmekti, onu başardık. O kaynakları da bugün ödedik."

        "75 MİLYON EURO ÖDEME YAPILDI"

        "Başkanımın hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ben İtalya’dan başkanımı aradığım zaman, “Başkanım son teklifi yapıyorum. 40 milyon peşin, diğerini de 2 taksit verip geliyorum. Ama büyük ihtimalle farklı kulüpler 100 milyon seviyelerine çıkacak.” dedim. O da bana inandı ve “Tamam, ver, gel.” dedi. Biz onu aldığımız an dünya basını konuşmaya başladı. Napoli bize bir rakam söylemişti ve hiç aşağısına düşmedi. O dönemde bizden teminat mektubu istediler, nakit paraya bile mektup istediler. Başkanım geldi, orada şüphesiz şirketinden direkt teminatı verdi. Bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu sene bu paralar ödendi, 75 milyon ödeme yapıldı."

        "SOLO IL GALA'DAN 22 MİLYON EURO GELİR BEKLİYORUZ"

        “Solo il Gala” devam edecek. Biz ondan yaklaşık 22 milyon Euro gelir bekliyoruz. Victor’la da 3 tane reklam anlaşmamız var. 2’şer milyon onlardan, reklam çekimlerinden dolayı alıyoruz. 6 milyonu da buradan tahsil etmiş oluyoruz. Osimhen transferi bize çok şey kattı, ufkumuzun karşılığını aldık."

        "OSIMHEN'İ 150 MİLYON EURO'YA SATMAM!"

        "Osimhen’i 150 milyon Euro'ya satar mısın? Ben, Abdullah Kavukcu olarak satmam. Ama son karar başkanımızın ve yönetim kurulumuzun kararıdır. Şu anda Osimhen bizimle beraber. Herhangi bir görüşme yapmadık; ne transfer ne de teklif… Bunlara bakmadık bile. Zaten Osimhen’i herkes izleme altına alıyor."

