Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bugün yurdun kuzey, doğu ve Trakya bölgesinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Açıklamada, hava sıcaklıklarının da kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Eskişehir, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın batı, Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
