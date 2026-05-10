        Hava Durumu Son dakika hava durumu haberi: Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada! | Son dakika haberleri

        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bugün yurdun kuzey, doğu ve Trakya bölgesinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Açıklamada, hava sıcaklıklarının da kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 09:04
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Eskişehir, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın batı, Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 24°

        Ankara

        Güneşli 23°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 20°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 24°

        Adana

        Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 27°

        Gaziantep

        Güneşli 26°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 19°

        Yapılan uyarıda, yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Eskişehir, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın batı, Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: İHA

