Galatasaraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna imza attı. Sarı-kırmızılı futbolcular şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.
WILFRIED SINGO: ÇOK ZOR BİR SEZON GEÇİRDİK
Çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçirdik. Biz iyi bir takımız ve taraftarımızla birlikte bunun üstesinden gelmeyi başardık.
MARIO LEMINA: BU GÜZEL ANI YAŞAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK
Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum.
UĞURCAN ÇAKIR: HAK ETTİĞİMİZ ŞAMPİYONLUĞU ALDIK
Öncelikle çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluktu. Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyi performans gösterdik ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık.
BARIŞ ALPER YILMAZ: TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN
Diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun.
GABRIEL SARA: İNANILMAZ HİSSEDİYORUM!
İnanılmaz hissediyorum. Çok çılgınca bir maçtı ve biz bir kez daha şampiyonuz.
LUCAS TORREIRA: EN BÜYÜK KULÜP OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK
Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız. Bizim için, babam için, ailem için zor bir sene oldu ama Galatasaray'ı her şeyin önüne koydum. Zor bir dönemden geçtik ama bana hep destek olundu. Burada olduğum için çok mutluyum.
ISMAIL JAKOBS: ŞİMDİ TATİL ZAMANI!
Şu anda kendimi çok özgür hissediyorum. Bu akşam zor bir maç oynadık, bırakmadık ve devamını getirdik. Çok uzun bir sezondu özellikle benim için Afrika Kupası ve diğer maçlarla birlikte. Şimdi artık tatil, dinlenme zamanı.
EREN ELMALI: HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK
Çok mutluyuz. Şu ortam bile bize yetiyor. Herkesin emeğine sağlık. Çok çalıştık ve istedik. Herkese çok teşekkür ediyorum.
ROLAND SALLAI: ŞİMDİ BUNU KUTLAMA ZAMANI
Zor bir sezon geçirdik. Burada bu akşam kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman destek oldular. Çok mutluyuz. Şimdi artık bunu kutlama zamanı. Gidip hep birlikte bu akşamı kutlayacağız.
DAVINSON SANCHEZ: ÇOK ZORLU BİR SEZON GEÇİRDİK
Şampiyonluktan dolayı çok mutluyuz. Çok zorlu bir sezon geçirdik. 3 günde bir maç oynadık bu sezon. Burada zorlu bir sezondan sonra şampiyon olduk ve çok mutluyuz.
ABDÜLKERİM BARDAKCI: TARİH YAZMAK BİZE NASİP OLDU
Bizim için çok önemliydi. Tarih yazacaktık, çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun.