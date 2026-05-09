Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!

        Galatasaraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna imza attı. Sarı-kırmızılı futbolcular şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 23:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 ile geçerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'da futbolcular, maçın ardından konuştu.

        2

        WILFRIED SINGO: ÇOK ZOR BİR SEZON GEÇİRDİK

        Çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçirdik. Biz iyi bir takımız ve taraftarımızla birlikte bunun üstesinden gelmeyi başardık.

        3

        MARIO LEMINA: BU GÜZEL ANI YAŞAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK

        Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum.

        4

        UĞURCAN ÇAKIR: HAK ETTİĞİMİZ ŞAMPİYONLUĞU ALDIK

        Öncelikle çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluktu. Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyi performans gösterdik ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık.

        5

        BARIŞ ALPER YILMAZ: TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN

        Diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun.

        6

        GABRIEL SARA: İNANILMAZ HİSSEDİYORUM!

        İnanılmaz hissediyorum. Çok çılgınca bir maçtı ve biz bir kez daha şampiyonuz.

        7

        LUCAS TORREIRA: EN BÜYÜK KULÜP OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

        Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız. Bizim için, babam için, ailem için zor bir sene oldu ama Galatasaray'ı her şeyin önüne koydum. Zor bir dönemden geçtik ama bana hep destek olundu. Burada olduğum için çok mutluyum.

        8

        ISMAIL JAKOBS: ŞİMDİ TATİL ZAMANI!

        Şu anda kendimi çok özgür hissediyorum. Bu akşam zor bir maç oynadık, bırakmadık ve devamını getirdik. Çok uzun bir sezondu özellikle benim için Afrika Kupası ve diğer maçlarla birlikte. Şimdi artık tatil, dinlenme zamanı.

        9

        EREN ELMALI: HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK

        Çok mutluyuz. Şu ortam bile bize yetiyor. Herkesin emeğine sağlık. Çok çalıştık ve istedik. Herkese çok teşekkür ediyorum.

        10

        ROLAND SALLAI: ŞİMDİ BUNU KUTLAMA ZAMANI

        Zor bir sezon geçirdik. Burada bu akşam kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman destek oldular. Çok mutluyuz. Şimdi artık bunu kutlama zamanı. Gidip hep birlikte bu akşamı kutlayacağız.

        11

        DAVINSON SANCHEZ: ÇOK ZORLU BİR SEZON GEÇİRDİK

        Şampiyonluktan dolayı çok mutluyuz. Çok zorlu bir sezon geçirdik. 3 günde bir maç oynadık bu sezon. Burada zorlu bir sezondan sonra şampiyon olduk ve çok mutluyuz.

        12

        ABDÜLKERİM BARDAKCI: TARİH YAZMAK BİZE NASİP OLDU

        Bizim için çok önemliydi. Tarih yazacaktık, çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun.

        13

        YUNUS AKGÜN: HERKESİN BÜYÜK EMEĞİ VAR

        Allah'a bin şükür. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Herkesin büyük emeği var. Herkes çok emek verdi. Camiamıza hayırlı olsun. 26, 27, 28... Her sene Galatasaray şampiyonluğu kovalayacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Genç kadın durakta tacizciyi saniye saniye kaydetti: "Ben hovardayım, hovarda"

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otobüs durağında arkadaşını bekleyen 28 yaşındaki Kübra Ak, tacizcinin görüntülerini cep telefonuyla kayda aldı. Genç kadının kayda aldığı görüntülerde, şüphelinin cinsel organıyla oynadığı anlar yer alırken, "Ben hovardayım, hovarda" diyerek güldüğü de duyuldu (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"