        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Gülhan Taş'ı sokakta öldüren Mehmet Say için istenen ceza açıklandı | Son dakika haberleri

        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi

        Ankara'da, eski kız arkadaşı 30 yaşındaki Gülhan Taş'ı sokak ortasında 21 bıçak darbesiyle öldüren 38 yaşındaki Mehmet Say hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 13:02 Güncelleme:
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi

        Ankara'da, apart otelde çalışan Gülhan Taş (30), geçen yıl 8 Aralık'ta sabah işe gitmek için evden çıktığında, 2 yıl önce yaklaşık 3 ay birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldığı Mehmet Say (38) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

        YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

        Ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Taş, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Say, olayın ardından gözaltına alınıp tutuklandı.

        SORUŞTURMA TAMAMLANDI

        Olayla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

        Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Mehmet Say'ın, Gülhan Taş'ın otomobilinin camını küçük bıçak yardımıyla kırdığı, bıçağın aracın içine düştüğü, Gülhan’ın araçtan inerek kaçmaya çalıştığı sırada yere düştüğü belirtildi.

        21 KEZ GÜLHAN'I BIÇAKLADI

        Say'ın bu sırada cebindeki daha büyük kesici aletle Taş'a saldırmaya ve yaralamaya başladığı aktarıldı. Mehmet Say’ın Gülhan Taş’ı yaraladıktan sonra 2'nci kez kesici aletle saldırdığı ve kaçtığı belirtildi. İddianamede; otopsi raporuna da yer verildi. Raporda, Gülhan Taş'ın vücudunda toplam 21 kesici ve delici alet yarası bulunduğu belirtildi.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Savcılık, Mehmet Say hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Mala zarar verme' suçundan da 4 yıla kadar hapis talep etti.

        ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE ANLATMIŞTI

        Gülhan Taş’ın, saldırıdan önce 22 Eylül 2024'te verdiği röportaj ortaya çıkmıştı. O zaman e-ticaret işiyle uğraşan Gülhan Taş, röportajında Mehmet Say’ın ısrarla kendisini takip edip, tehdit ettiğini, birçok defa alınan uzaklaştırma kararına rağmen kendisine ulaşmaya çalıştığını anlatmıştı.

        Gülhan Taş, Mehmet Say'ın cep telefonu, saat, epilasyon cihazı, gözlük gibi pahalı hediyeler alıp, banka hesabına para göndererek kendisine ulaşmaya çalıştığını, ulaşamayınca da aldığı hediyeler için icra takibi başlatıp, hediyelerin toplam ücreti olan 130 bin lirayı geri ödemesi için ödeme emri gönderdiğini söylemişti.

        "ÜÇ AY SÜREN İLİŞKİMİ BİTİRDİM"

        Gülhan Taş o dönem yaşadıklarını, "Uzak mesafe ilişkisiydi, 3 ay kadar sürdü; ama kişinin normal olmayan davranışları sebebiyle sonlanmak zorunda kaldı. Ben istemediğim halde birçok hediye, birçok kez ısrarla banka hesabıma para gönderimi yapıyordu.

        Çok fazla cinsel içerikli konuşmalar üzerinde baskı kuruyordu. Ayrıca aramızdaki özel durumları arkadaşlarıma, yakın çevreme anlatmasından, paylaşmasından dolayı ilişkimi bitirdim. Beni tehdit etmeye devam etti. 'Azabım mazoşitliğimden daha beter olacak' paylaşımı yapmış. Her yerden engelli olduğu halde bana mail yoluyla ulaşıyordu.

        Mailden ulaşamazsa hesabıma para gönderip açıklama kısımlarına mesajlar bırakıyordu. Barışma ümidiyle oturduğum siteye taşındı. Şu an koruma kararı çıkarttırdığım bir kişiyle aynı sitede yaşıyorum. Ve sürekli benim kapımın önünden geçerek bana hala mesajlar atmaya devam ediyor" ifadeleriyle anlatmıştı.

        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
