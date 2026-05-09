Herkes mutlu görünüyor ama kimse iyi hissetmiyor! Modern dünyanın sessiz salgını: Ördek Sendromu
Herkes kusursuz görünüyor ama kimse iyi hissetmiyor. Peki neden? Dışarıdan sakin ve zahmetsiz görünen hayatların perde arkasındaki yoğun çaba, stres ve tükenmişliği tanımlayan bir kavram var: "Ördek Sendromu".
Kalabalık bir ortamda etrafınıza baktığınızda herkesin her şeyi yoluna koymuş gibi göründüğünü fark etmişsinizdir. Kariyer ilerliyor, sosyal hayat aktif, notlar yüksek… Ama işin görünmeyen tarafında yoğun stres, kaygı, uykusuzluk ve tükenmişlik var. “Ördek Sendromu” tam da bu çelişkiyi anlatıyor.
KAVRAMIN DOĞDUĞU YER: STANFORD ÜNİVERSİTESİ
“Ördek Sendromu” (Duck Syndrome), 2018 yılında The Stanford Daily’de yayımlanan ve Stanford öğrencisi Tiger Sun imzasını taşıyan “Duck syndrome and a culture of misery” başlıklı yazıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti.
Sun, yazısında öğrencilerin dışarıdan son derece başarılı ve rahat görünmeye çalışırken aslında ciddi bir akademik ve sosyal baskı altında ezildiğini ortaya koydu. Sabahlara kadar çalışan, hastalansa bile dinlenmeyen ve sürekli “yetişme” kaygısı yaşayan öğrencilerden söz etti.
Stanford’daki bu kültürün, öğrencilerde “ya sürekli çalışırsın ya da geride kalırsın” hissi yarattığını belirten Sun, yorgunluğun bile zamanla bir başarı göstergesi olarak görülmeye başladığını ifade etti.
SUYUN ALTINDAKİ GERÇEK: KUSURSUZLUK BASKISI
Kavram, suyun üzerinde sakin şekilde süzülen bir ördek metaforundan geliyor. Çünkü ördek dışarıdan dingin görünse de suyun altında durmadan çırpınıyor.
İnsanlar da benzer şekilde dışarıya “her şey kontrol altında” görüntüsü verirken, içeride ciddi bir baskıyla mücadele ediyor.
2019’da Marie Claire’de yayımlanan bir makale, bu durumu kampüs sınırlarının dışına taşıdı. Yazıda, insanların başarılarını, sosyal hayatlarını ve “kusursuz” görüntülerini sergilerken yaşadıkları zorlukları gizleme eğiliminde olduğu vurgulanıyordu.
SOSYAL MEDYA ETKİSİ: “BİR TEK BEN Mİ YETİŞEMİYORUM?”
Uzmanlara göre sosyal medya bu baskıyı daha da güçlendiriyor.
İnsanlar genellikle hayatlarının yalnızca iyi görünen kısmını paylaşıyor. Böylece herkes birbirinin “filtrelenmiş” ve çoğu zaman yalnızca “en iyi anlardan oluşan” hayatına bakarak kendi gerçekliğiyle kıyaslama yapıyor.
Bu durum özellikle gençlerde “Bir tek ben yetişemiyorum” hissine yol açabiliyor.
BAŞARI KÜLTÜRÜ NEDEN BU KADAR ETKİLİ?
2023’te The Stanford Daily’de yayımlanan bir haberde, öğrencilerin sürekli birbirleriyle kıyaslama yaptığı ve bunun kaygıyı artırdığı belirtildi.
Haberde görüşlerine yer verilen öğrenciler, çevrelerindeki insanların her şeyi kolayca başarıyormuş gibi görünmesinin ciddi bir baskı yarattığını söylüyor. Özellikle yüksek beklentilerin olduğu ortamlarda insanlar sınırlarını zorluyor ve öz bakımını ihmal ediyor.
Stanford’daki danışmanlık merkezinde çalışan Lily Liu’ya göre, birçok kişi zorlandığını gizlemeye çalışıyor ve bu da “başarılı görünme” kültürünü besliyor.
ÖRDEK SENDROMU RESMİ BİR HASTALIK MI?
Hayır. Ördek Sendromu tıbbi bir tanı olarak kabul edilmiyor. Ancak uzmanlar bu durumun yoğun stres, kaygı bozukluğu, depresyon ve tükenmişlik gibi sorunlarla bağlantılı olabileceğini söylüyor.
Özellikle sürekli performans baskısı altında yaşayan kişilerde şu belirtiler görülebiliyor:
Sürekli yetersiz hissetme
Başkalarıyla kıyaslama
Dinlenirken suçluluk duyma
Başarısız görünmekten korkma
Dışarıya “iyiyim” görüntüsü verme çabası
Uykusuzluk ve zihinsel yorgunluk
Uzmanlara göre bu durum uzun vadede hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.
BU BASKIYLA BAŞA ÇIKMAK MÜMKÜN MÜ?
Uzmanlara göre bu baskıyla başa çıkmanın yolu, mükemmeliyetçilik algısını sorgulamaktan geçiyor. Zorlanmanın normal olduğunu kabul etmek, dinlenmeyi bir ihtiyaç olarak görmek ve sosyal medyada görülen “kusursuz” anların seçilmiş karelerden ibaret olduğunu fark etmek bu süreçte önemli.
Ayrıca herkesin suyun altında kendine has bir mücadelesi olduğunu hatırlamak ve duyguların paylaşılabildiği güvenli alanlar oluşturmak, tükenmişlik hissini azaltmaya yardımcı oluyor.
Haber kaynak: The Stanford Daily, Marie Claire
Görsel kaynak: iStock