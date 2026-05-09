Herkes mutlu görünüyor ama kimse iyi hissetmiyor! Modern dünyanın sessiz salgını: Ördek Sendromu

KAVRAMIN DOĞDUĞU YER: STANFORD ÜNİVERSİTESİ

“Ördek Sendromu” (Duck Syndrome), 2018 yılında The Stanford Daily’de yayımlanan ve Stanford öğrencisi Tiger Sun imzasını taşıyan “Duck syndrome and a culture of misery” başlıklı yazıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Sun, yazısında öğrencilerin dışarıdan son derece başarılı ve rahat görünmeye çalışırken aslında ciddi bir akademik ve sosyal baskı altında ezildiğini ortaya koydu. Sabahlara kadar çalışan, hastalansa bile dinlenmeyen ve sürekli “yetişme” kaygısı yaşayan öğrencilerden söz etti.

Stanford’daki bu kültürün, öğrencilerde “ya sürekli çalışırsın ya da geride kalırsın” hissi yarattığını belirten Sun, yorgunluğun bile zamanla bir başarı göstergesi olarak görülmeye başladığını ifade etti.