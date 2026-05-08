Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko: 90-94 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe EuroLeague'de 8. kez Final-Four'da!

Türkiye'nin basketboldaki gururu Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de bir kez daha göğsümüzü kabarttı... Sarı-lacivertliler, play-off çeyrek final serisinde Zalgiris Kaunas'ı 3-1'le geçerek adını Final-Four'a (Dörtlü Final) yazdırdı.

Jasikevicius'un öğrencileri, Litvanya'da oynanan ve normal süresi 80-80 berabere biten serinin dördüncü karşılaşmasını uzatmada 94-90 kazanarak seriyi 3-1'e getirdi ve Atina biletini kaptı!

Zalgirio Arena'da oynanan play-off serisi dördüncü maçına iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-20 önde kapatırken devre sonunda soyunma odasına 47-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan ve skorda öne geçen Zalgiris, son periyoda 62-61 üstün girdi.

REKLAM

Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olurken normal süre 80-80 eşitlikle sona erdi ve müsabaka uzatmaya gitti.

Uzatma bölümüne iyi başlayan ve 90-83 öne geçen Fenerbahçe Beko, maçı da 94-90 kazandı.

Son şampiyon Fenerbahçe, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Atina'da düzenlenecek Final Four'un yarı finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

7 FINAL-FOUR'DA 2 ŞAMPİYONLUK

Kanarya toplamda 8. kez EuroLeague'de Final-Four heyecanı yaşayacak. Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez bu organizasyonda sahne aldı. Kanarya daha sonra ise 2024 Berlin, 2025'te Abu Dabi'deki Final-Four'da mücadele etti. Sarı-lacivertliler, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde kupayı kazanırken, geçtiğimiz yıl da ikinci kez EuroLeague şampiyonu olmayı başardı.

JASIKEVICIUS 7. KEZ

Aralık 2023'te takımın başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlileri üst üste 3 sezonda Final Four'a taşıdı. Sporculuk kariyerinde birçok başarıya sahip olan Litvanyalı koç, antrenörlük kariyerinde de 7. kez Dörtlü Final'de mücadele verecek. Barcelona ile birer kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşayan Jasikevicius, bir kez de Zalgiris Kaunas takımıyla turnuvayı üçüncü tamamladı. Geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı.

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Juan Carlos Garcia, Carlos Cortes

ZALGIRIS KAUNAS: Tubelis 16, Williams-Goss 3, Francisco 23, Wright 9, Ulanovas 15, Butkevicius 5, Sleva 11, Lo 5, Sirvydis 3, Birutis

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 14, Tucker 21, Hall 5, Tarık Biberovic 11, Nando De Colo 3, Birch 21 Melli 10, Jantunen , Colson 1, Silva 8

1'İNCİ PERİYOT: 20-25

DEVRE: 42-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-61

NORMAL SÜRE: 80-80